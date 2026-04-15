フリーアナウンサー・有働由美子さんのマネージャーが運営するInstagramアカウントは4月14日、投稿を更新。骨折した有働さんの写真を公開し、驚きの声が上がっています。【写真】有働由美子が骨折!? 病院ベッドでピース「お写真見てびっくり！」同アカウントは「本日、4月14日(火)22時〜『時すでにおスシ!?』第二話放送です骨折をして病院のベッドにいる何故かドヤ顔の有働さんのオフショット...ぜひご覧下さい」とつづり、1枚の