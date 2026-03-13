足回りの強化でさらなる高みに

KTM Japanは2026年3月2日に、同ブランドの「990 DUKE」を基にパフォーマンスを向上させた新型ネイキッドモデル「990 DUKE R」を発表しました。この2026年モデルとしてラインアップに加わるスポーティバージョンは、足回りを中心に各部がアップグレードされています。

心臓部には排気量947ccの水冷4ストロークDOHC並列2気筒エンジンが搭載されており、マッピングの改良によって、最高出力はベースモデルを約5PS上回る127.84PS／9500rpmを発生させます。一方で、最大トルクはベースモデルと同じ103Nm／6750rpmとなっています。

【画像】超かっこいい！ これがKTMの新型モデル「990 DUKE R」です！ 画像で見る（27枚）

高められたパフォーマンスに対応するため、足回りには大幅な強化が施され、サスペンションには、前後ともにフルアジャスタブル式のWP製APEXコンポーネントが装備されます。

特にフロントフォークは、径を43mmから48mmへと拡大した新しいオープンカートリッジ式が採用され、剛性が34%向上しています。リアショックも、新しいリンケージシステムに合わせて新型リニアスプリングを搭載するなど、アップグレードが図られています。

ブレーキシステムには、ブレンボ製のStylemaモノブロックキャリパーとMCS（マルチクリックシステム）マスターシリンダーを採用し、320mmの大径フロントダブルディスクを組み合わせることで、より精密なブレーキングフィールが追求されています。

標準で装着されるタイヤは、公道走行も可能なサーキット用タイヤ、ミシュラン製「Power Cup 2」です。

ライディングポジションにも改良が加えられ、シート高と最低地上高がそれぞれ15mm引き上げられた結果、アタック時のバンク角は約3度増加しています。

デザイン面では、2011年から2013年にかけて生産された「990 SUPER DUKE R」の第2世代モデルから着想を得ており、ホワイトとマットブラックのグラフィックに、鮮やかなエレクトロニックオレンジのフレームが組み合わされ、タンクには妥協のない性能を象徴する「R」の文字がデザインされています。

電子制御系統にも最新技術が投入され、横型の8.8インチTFTフルカラーディスプレイはタッチスクリーン機能を備え、情報過多を避けるための分割画面モードも搭載しています。新しくなったスイッチキューブにより、コネクティビティユニットやライディングモード、SPORT ABSやSUPERMOTO+ ABSといった多彩な機能設定を円滑に操作することが可能です。

これだけのアップグレードが施されながら、燃料を除いた車両重量はベースモデルから変わらない約179kgに維持されています。

KTM 990 DUKE Rは、2026年4月に発売が予定されており、価格（消費税込）は207万円です。