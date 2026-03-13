大人気のW230、一部店舗では発売直後に売り切れていたことも

2025年9月15日に、カワサキが「W230」を発売してからおよそ半年が経過しました。

W230は、1960年代に誕生した「カワサキW」の伝統を継承したモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「新レトロバイク」です！ 画像で見る（16枚）

デザイン面においては、ティアドロップ型のフューエルタンクに立体エンブレムが配置され、ワイヤースポークホイールやツートーンのロングシートを採用することで、Wシリーズならではの造形美を構成しています。

そしてエンジンには、排気量232ccの空冷4ストロークSOHC単気筒エンジンを搭載。空冷特有の大きな冷却フィンを備えたユニットは、豊かなトルクによる鼓動感と軽快な走行性能の両立が図られています。

さらに、車両重量は143kgと軽量に仕上げられており、コンパクトなサイズ感、745mmと低いシート高と相まって扱いやすいモデルに仕上げられています。

このほか、丸形のスピードメーターとタコメーターを採用し、それぞれに液晶ディスプレイと各種インジケーターを内蔵することで視認性の向上が図られています。

2026年モデルのW230は、カラーバリエーションが「メタリックマットダークグリーン×エボニー」と「キャンディパーシモンレッド×エボニー」の2色が設定されたほか、前後フェンダーがメッキ仕様へと変更されました。

では、このW230について、販売店にはどのような反響が集まっているのでしょうか。

ある関東のあるカワサキ販売店担当者は次のように話します。

「W230は非常に人気の高いモデルで発売直後から注文をよくいただきました。

また、メーカー側での生産台数が限られていることもあり、残念ながら当店に入荷した2026年モデルは既に完売してしまいました。

ただし、25年モデルの白であれば在庫があるので、これであれば1か月程度での納車が可能です。

W230の購入を検討されるお客様の多くは、高速を飛ばすというよりは街乗りやツーリングでと自分のペースで走るのを楽しむ方が中心です。

なかには、北海道一周のような長距離ツーリングに使われるお客様もいらっしゃいます」。

また、関西にある別のカワサキ販売店担当者も次のように語ります。

「W230は人気のあるモデルですが、まだ2025年モデル、2026年モデルともにご注文いただけます。

W230は空冷単気筒で燃費もよく非常に乗りやすいため、街乗りに利用されるお客様が多いバイクです。

カラーは2026年モデル2色と、2025年モデル2色を合わせて計4色から選べますが、中でも『メタリックマットダークグリーン×エボニー』がよく注文されている印象です。

また、納期については3週間から1か月程度は見ていただければと思います」。

このように、W230は熱い人気を誇り、発売直後から注文が多かったモデルであり、現在でも購入できるか否かは販売店によるのが現状です。

※ ※ ※

W230の2026年モデルは、伝統的なデザインと扱いやすさが評価され、発売から半年が経過した現在も非常に高い人気を維持しています。

販売店によって在庫状況や納期は異なりますが、新色のグリーンを中心に幅広い層から注文が寄せられており、独特の雰囲気を持つ一台として支持されています。