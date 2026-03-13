麻雀の酸いも甘いも知り尽くしたこの男、やはり頼りになる。渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が3月12日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板し、見事に白星。いよいよ終盤戦の今期、ボーダー争いを演じているチームに大きなポイントを持ち帰った。

【映像】多井隆晴、超ひりつくオーラスの逆転劇

終盤戦らしく重たい試合となった。当試合は起家から赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）、多井、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）の並びでスタート。東2局、堀が先制リーチをかける中、永井から待ち牌の1索がこぼれ8000点を加点、堀が幸先の良いスタートを切る。

東3局1本場では永井に多井が2000点（＋300点、供託2000点）を振り込み、東4局ではリーチ宣告した多井に堀のめくり合いとなったが、多井が4万をツモり4000点（供託1000点）を加点した。

重たいゲーム展開が続く中、迎えたオーラス南4局1本場は、4番手の永井が1万9900点で、ほか3人が2万点台という“ほぼ全員集合”状態。多井、堀、太がテンパイとなり多井、太がアガれば勝利というひりつく展開の中、太が多井の待ち牌である4索を掴んでしまい放銃。多井は2000点（＋300点、供託1000点）を加点して、土壇場で堀を捲った。

多井の個人10勝目で7位のABEMAS（▲155.9）は6位の雷電（▲94.5）に近づいた。5位のドリブンズは▲61.8はもちろんだが、さらに4位のフェニックスも11.7と、残りの試合展開次第にはなるが、射程圏内とも言える。

大仕事を終えた多井は、ガッツポーズを取りながら「すごくうれしいです」と素直に語った。それから「シンプルにトップを取ろうと思っていました。でもドリブンズさんだけを意識しちゃうと、僕が損しちゃうなって。ライバルはほかにもいるので、あんまり極端にマークすると、自分も苦しんでしまうかもなので…」などとボーダー争いをしているチームだからこその思考も明かした。

最後に多井は「佳境も佳境で残り7試合になりました。痺れる条件戦、自分的には楽しくてこういうのがやりたくて、プロをやってるところがあるので。苦しいの連続ですが、一生懸命頑張って最後は優勝したいと思います」とファンに誓った。

【第1試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）2万9500点/＋49.5

2着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）2万8200点/＋8.2

3着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）2万2400点/▲17.6

4着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）1万9900点/▲40.1

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）