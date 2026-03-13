熱戦が続くWBC。侍ジャパンのメジャー組の選手たちは、所属するチームの春季キャンプを途中で切り上げて、2月下旬から続々と日本に帰国。大谷はチャーター機で羽田空港に降り立った。

【写真】焼肉店で決起集会を開いた、WBC日本代表選手たちの集合写真。他、本塁打を打った大谷をベンチで迎える鈴木誠也選手なども

「大谷選手はボンバルディアの大型ビジネスジェット『グローバル7500』で帰国しました。世界でもっとも豪華なビジネスジェットと呼ばれる機体で、白い革張りの対面シートや、3人がけのソファと大型テレビを備えたリビング、睡眠を大事にする大谷選手も満足できるような、本格的な寝室まで完備されています。往復の費用は5000万円はくだらないといいます」（航空ジャーナリスト）

ドジャースと10年で1000億円という契約を結ぶ大谷は、CM収入も年間150億円超。体調管理を最優先する彼にとっては、高額なチャーター機も「必要経費」だったのだろう。

だが、大谷がどれだけ収入を得ていても、球界の不文律は変わらない。代表選手が全員揃った3月1日、大阪市内の焼肉店で決起集会が開催された。

「参加したのはサポートメンバーを含む30人超。アスリートがそれだけ集まったのですから、かなりの量をペロリと平らげたといいます。支払いをしたのは大谷……ではなく、最年長の菅野智之投手（36才）でした。決起集会後の取材に"金額は想像にお任せします"と答えて煙に巻いた菅野投手でしたが、その額は約175万円だったそうです」（球界関係者）

菅野の年俸はおよそ8億円。充分すごい金額だが、大谷と比べると確かに少ない。それでも支払いは先輩が担うというのはなんとも男気のある話だ。

