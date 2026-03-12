2026年3月10日、中国のSNS・小紅書（RED）に「日本人は中国アニメを見るのだろうか？」と問い掛ける投稿があり、中国のネットユーザーからさまざまな返答が寄せられている。

投稿者は、「漫画を読んでいる時、ふと一つの疑問が浮かんだ。日本アニメは中国でとても人気があり、多くの人が日本アニメを見ているが、日本人は中国アニメを見たことがあるのだろうか。気になってすぐにHelloTalkで日本語の言語交換相手に聞いてみた。ところが相手の答えは、『中国アニメは見たこともないし、よく知らない』というもので驚いた」とつづった。

その上で、「中国と日本は地理的にも近く、中国アニメには面白い作品もたくさんある。それなのに、日本ではほとんど市場がないのだろうか。中国アニメは日本ではまったく話題になっていないのだろうか」と問い掛けた。

中国のネットユーザーからは「中国人でも中国アニメを見たことない人はいるよ」「『羅小黒戦記』は多少見てる日本人がいるかな」「自分の周りにも『天官賜福』とか『羅小黒戦記』を見てる日本人はいる」「女の子には『天官賜福』を見てる人がいるけど、男の子は『えー、中国にもアニメあるの？』みたいな反応」と返答した。

また、「好き嫌いの問題というより、そもそも触れる機会が少ないんじゃないかな」「（日本人は）自分たちのアニメのレベルがもともとかなり高いしね。中国アニメはここ2年くらいでやっと少し良くなってきた感じ」「日本は好きな作品は（原作漫画の）単行本を買う文化があるけど、中国アニメ（の原作漫画）はそもそも日本で出版されてない」との意見も挙がった。

そのほか、「（中国アニメの）一番の問題はもう描く内容がないこと。今は最初を見ただけで結末が想像できる作品ばっかり」「今のところ、中国アニメで世界的な社会現象レベルの作品はない。日本人は名前を聞いたことがあるくらいで、実際に見てる人は少ないし、ほとんどは存在すら知らないと思う」と指摘するコメントも寄せられた。（翻訳・編集/岩田）