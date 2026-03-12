【最大1300ポイント還元！】『魔法使いの嫁』『邪神の弁当屋さん』などの異世界ファンタジー漫画を楽しもう！【Amazon Kindle まとめ買い】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント還元セールが開催中！長い人気を誇る異世界婚姻譚『魔法使いの嫁』、アニメ化で話題の『不滅のあなたへ』などのファンタジー漫画が楽しめる！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、名作ファンタジーをピックアップ。魔法、怪物、不思議な王国、魅力あふれる賑やかな異世界へ飛び込もう！
■魔法使いの嫁 現在23巻
価格：16,123円（179ポイント還元）
魔法使いの嫁 現在23巻
少女を金で買ったのは、ヒト為らざる魔法使い――……。
羽鳥チセ15歳。
身寄りもなく、生きる希望も術も持たぬ彼女を金で買ったのは、ヒト為らざる魔法使いだった……。
新進気鋭の作家が描く、英国を舞台にした異類婚姻幻想譚が堂々、開演!
■邪神の弁当屋さん 全4巻
価格：2,486円（103ポイント還元）
邪神の弁当屋さん 全4巻
「高さを出す事、隙間を埋める事。丸い形も歪な形も、型に入れば同じ事」レイニーは一日一善をモットーにする弁当屋であり、実は謹慎中の『神』。戦争を引き起こした罰を受け、今は人間として生活している。相棒ニワトリのチュンちゃんに、歌手を夢見る同居人のダリア、弁当を買ってくれるお城勤めのライラック。様々な者と共にレイニーは生きる。かつて邪神と呼ばれた彼女が生きる理由は今のところ‥‥『明日の弁当のおかずを考える事』である。
■不滅のあなたへ 全25巻
価格：14,916円（1,019ポイント還元）
不滅のあなたへ 全25巻
何者かによって“球”がこの地上に投げ入れられた。その球体は、情報を収集するために機能し、姿をあらゆるものに変化させられる。死さえも超越するその謎の存在はある日、少年と出会い、そして別れる。光、匂い、音、暖かさ、痛み、喜び、哀しみ……刺激に満ちたこの世界を彷徨う永遠の旅が始まった。これは自分を獲得していく物語。
■黒執事 現在35巻
価格：26,950円（1,349ポイント還元）
黒執事 現在35巻
彼の職業は執事。彼は今日もお茶を煎れ、銀食器を磨く。そう、すべては主人のために…。スクウェア・エニックスが放つ、エキセントリック・執事コミック、第１巻ついに登場！
■マロニエ王国の七人の騎士 現在10巻
価格：5,775円（213ポイント還元）
マロニエ王国の七人の騎士 現在10巻
マロニエ王国の女将軍・バリバラには七人の息子がいた。
彼らの大義は――
「いつかかっこよく
我が国のお姫様を助けること！！」
そんな彼らに与えられた任務とは…！？
『金の国 水の国』の岩本ナオが贈る、中世騎士ものがたり。
※本ページで紹介する情報は、2025年3月12日15時現在のものです。
