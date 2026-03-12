インテリアになじむ、木目調デザイン！プロジェクタースタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、木目調天板を採用したインテリアになじむデザインで、高さ70〜120cmのレバー式調整とトレイ付きで快適に使用できるプロジェクタースタンド「100-PRST005BKM」「100-PRST005WM」を発売した。
■人気のプロジェクタースタンドに木目調モデルが登場
シンプルで使いやすいプロジェクタースタンド「100-PRST005シリーズ」に、インテリア性を高めた木目調天板モデルが新たに追加された。ダークブラウン木目×ブラック、ライト木目×ホワイトの2カラー展開で、リビングやオフィスなどの空間にも自然になじむデザイン。機能性だけでなく、設置空間の雰囲気にもこだわりたい方におすすめのモデルだ。
■レバー式で簡単に高さ調整
本製品はレバー操作で高さを約70.8~120.8cmまでスムーズに調整可能だ。設置場所や投影する壁面・スクリーンの高さに合わせて最適な位置に設定できる。工具不要で直感的に操作できるため、プレゼンテーションや映像投影など、シーンに応じたセッティングを素早く行える。
■プロジェクターを安定して設置できる天板
天板サイズは約30×30cmと、プロジェクターやビデオカメラなどをしっかり設置できるサイズ設計だ。安定感のあるスチールフレームを採用しており、機器を安心して設置できる。シンプルなポールタイプのため、設置スペースを取りすぎず、さまざまな場所で活用できる。
■リモコンやアクセサリーを手元に置ける小物トレイを搭載
スタンドには小物を置けるトレイを搭載。リモコンやスマートフォン、ケーブルなどを手元にまとめて置くことができる。プレゼンや映画鑑賞中に必要なアイテムをすぐに取り出せるため、操作性や使い勝手を向上させる。
■ケーブルを支柱に沿って固定でき、配線をすっきり整理
付属のケーブルクリップを使えば、電源ケーブルや映像ケーブルを支柱に沿って固定できる。配線が床に散らばるのを防ぎ、見た目もすっきり。安全性と設置環境の美しさを両立した設計だ。
