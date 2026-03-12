北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の娘ジュエ氏の射撃場面が2週間に2回公開された。先月の狙撃小銃に続いて今度は拳銃射撃だった。

朝鮮中央通信は12日、金委員長が前日に第2経済委員会傘下の重要軍需工場を現地指導したと報じた。第2経済委員会は軍需製品の計画・生産などを総括する。

視察には娘ジュエ氏が同行した。黒の皮ジャンバーを着たジュエ氏はこの日、李永吉（イ・ヨンギル）人民軍総参謀部総参謀長、李昌虎（イ・チャンホ）偵察情報総局長兼海外特殊作戦部隊第1副司令官らと分離壁を間に挟んで並んで射撃をした。ジュエ氏は金委員長に背を向けたまま拳銃を触ったりもした。

北朝鮮メディアは先月28日にもジュエ氏が単独で狙撃小銃で射撃する場面を初めて報道した。2022年11月18日にジュエ氏が「ファソン17型」試験発射場に金委員長と同行した姿が公開されて以降、ジュエ氏の射撃写真が公開されたことはなかった。単独の写真でも初めてだった。当時この単独カットについて、後継者の地位にさらに近付いていることを暗示する宣伝という分析があった。

朝鮮中央通信はこの日、金委員長が拳銃射撃を通じて「新型拳銃」の戦闘性能を把握し「立派な拳銃が開発生産されたことに満足を繰り返し表示した」と伝えた。また、国防発展5カ年計画期間に工場に新しい生産工程を追加で設立する問題に関連し、第2経済委員会が報告した内容に関する重要な指示を出したとも伝えた。具体的な内容は公開されていない。

金委員長はこの日、党中央軍事委員会拡大会議を来月開催し、次期5カ年計画期間に軍需工場で進行される現代化事業計画と「重要3個軍需工業企業所」の現代化予算案に対する審議を進める計画だと明らかにした。