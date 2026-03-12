WEST.・NEWS・氣志團が『METROCK2026』出演決定 全ラインナップ発表
5月に東京・大阪で開催される春の野外ロックフェス『METROCK2026』の最終出演アーティストが発表され、WEST.、氣志團、NEWSの出演が決定した。これにより東京公演46組、大阪公演50組の全出演アーティストが出そろった。今回は2年ぶりに「完全体メトロック」としてカムバック。東京公演が先、大阪公演へとバトンをつなぐ形となる。
【写真】豪華！『METROCK2026』大阪公演の出演者＆日割り
発表された3組のうち、WEST.は3年連続、NEWSは4年連続の出演で、ともに4回目の登場となる。一方、氣志團は同フェス初出演。国民的ヒットソングを携えたエンターテインメント性あふれるパフォーマンスで、会場を盛り上げることが期待される。
東京公演（海の森公園）が5月16日に氣志團、17日にNEWS。大阪公演（海とのふれあい広場）では5月31日にWEST.が出演する。
東京公演には[Alexandros]、KANA-BOON、キュウソネコカミ、SHISHAMO、東京スカパラダイスオーケストラ、UVERworld、Novelbright、羊文学、優里、Lucky Kilimanjaroなどが出演予定。大阪公演にはano、Age Factory、CANDY TUNE、Kroi、Da-iCE、T.M.Revolution、YUTA (NCT)、ヤングスキニー、reGretGirlなどが名を連ねる。
また、チケットの第5弾先行受付（抽選）が3月12日正午から開始。受付は3月18日午後11時59分までで、東京・大阪公演それぞれの1日券のみの販売となる。料金は1万5000円（税込）。詳細は公式サイトおよびチケットぴあで確認できる。
