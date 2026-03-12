かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。

3月11日（水）放送の同番組では、山内が若手時代の苦い経験を告白する場面があった。

【映像】かまいたち山内、若手時代に大先輩からブチギレられた過去 楽屋で謝罪も「師匠が小声で…」

今回は、大好評企画「ここからは聞いた話やねん」が開催された。

芸人たちの楽屋で飛び交う“芸能界の噂話”を公開。前半は真実を語り、「ここからは聞いた話やねん」をきっかけに嘘か本当かわからない話を披露していくという企画だ。

今回は小籔千豊、くっきー！（野性爆弾）らベテランや、小宮浩信（三四郎）、植野行雄（デニス）、ヒコロヒー、新山（さや香）、佐々木隆史（エバース）が集結。

そのなかで山内から“西の師匠”とのエピソードが語られることに。

それは山内が若手時代のこと。祇園花月の楽屋を使用した際、狭い楽屋で山内らのほかに吉本新喜劇の座員たちも一緒だったのだという。

「楽屋入る前に、靴を横の棚に入れとかないといけなかったんですけど、あんまりわかってなくて入り口に置いたままにしてたら、チャーリー（浜）師匠が当時めっちゃブチギレてたらしくて…」と、失敗談を告白する。

その際、山内は昼休憩をとっていたそうで楽屋には不在。「（師匠が）『こんなとこ置くな！誰や！』って靴も投げてめっちゃ怒ってて。戻ってきたときに『すいませんでした』って言ったら、チャーリー師匠が『おぅ…困んでぇ』って小声で言って」と、素直に謝罪したやりとりを明かした。

そして、このタイミングで“ここからは聞いた話”へ。山内は「そのあと、チャーリー師匠が僕が出た後に小声で、『ほんであれ誰や』って言ってたらしいんですよ」と明かしてスタジオは爆笑。

「名乗り出たんやけど、結局誰かわかってもらえなかった」と、若手時代ならではの切ないエピソードを振り返っていた。