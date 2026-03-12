ドジャース・大谷翔平（31）が「購入者第1号」として広告塔になったハワイの別荘地開発をめぐる裁判で、原告の不動産デベロッパーらと被告の大谷らが和解したことがわかった。

【写真】昨年12月に見られていた大谷と真美子さんらファミリーでの「視察旅行」。白黒ペアルックでベビーカーを押す姿

気になるのは、開発中のハワイの別荘地についてだ。大谷は別荘地にある物件を購入していたが、今後この別荘地はどうなるのか。また大谷は所有し続ける予定なのか。原告となった不動産デベロッパーの男性に取材した。【前後編の後編。前編を読む】

大谷2024年に「第一号」として購入したのは、ハワイ島マウナケアにある別荘だ。在米ジャーナリストが語る。

「東京ドームの約1.5倍に当たる広大な土地が14の区画に分譲され、1区画の敷地面積は1エーカー（約4000平方メートル）もの広さがあります。

物件については一流の建築家とデザイナーが手がけており、販売価格は1棟約1700万ドル（約25億円）。大谷は中央に位置する特に広い土地を購入し、敷地内には打撃や投球練習ができるトレーニング施設を併設する予定で建設が進められていました」

不動産を開発するデベロッパーはこれまで、大谷を広告塔とした営業を続けてきた。リゾート地を紹介する公式サイトには、自然豊かなハワイ島の映像とともに、大谷が〈パラダイスを見つけました。2つの完璧なビーチ2つの素晴らしいゴルフコース……〉〈ここは特別な場所。そして、もうすぐ我が家となる場所〉などと語る宣伝動画が大きく掲載されていたが、くだんの裁判が起こってからその動画は削除されていた。

裁判の原告として大谷とその代理人であるネズ・バレロ氏を訴えていたのは、ケビン・J・ヘイズ氏と、不動産ブローカーの松本朋子氏の2人。彼らは「広告掲載に関して大谷サイドと齟齬が生じ、不動産開発事業から不当に外された」と主張していたのだが、今回の和解はそれらの主張を取り下げた形だ。

ヘイズ氏が代表を務める不動産会社は3月9日付で、次のようなプレスリリースを発表している。

〈リゾート地の開発過程において誤解があったことを認識し、訴訟を取り下げることを決定した。この誤解は複雑な不動産事業においては珍しくないビジネス上の性質のもので、全ての当事者は和解に至った〉

この和解によって、大谷が購入した別荘地はどうなるのか。NEWSポストセブンの記者が電話でケビン氏に確認すると、大谷サイドとの和解を認めた上でこう答えた。

「大谷は現在も別荘地のオーナーであり、別荘は現在も建築が進んでいる。メジャーリーグの今シーズンが終わる頃には完成するだろう。ただ、具体的な時期については言えない」

前出・在米ジャーナリストが語る。

「昨年12月には、大谷と真美子さんが娘とデコピンを連れ、別荘地からほど近いハワイ州コナのショッピングモールで過ごしている様子が目撃されていました。当時は『トラブルがあった別荘地の近くになぜ……』と考えていましたが、今考えると裁判の見通しが立っていたのかも知れません。

大谷はもともと、この別荘を『オフシーズンの拠点』と位置付けて購入したと聞いています。ヘイズ氏が言うように建設が順調に進めば、今年の年末は家族でハワイでゆっくりできそうです」

また今回のトラブルは、広告における大谷の名前・写真の利用が火種になっていた。今回の和解を受けて、大谷はまたこの別荘地の広告塔を続けるのか。ケビン氏は、こう答えるにとどまった。

「起用するとは聞いているが、具体的にどのような形になるのかは代理人のネズ・バレロ氏に問い合わせてほしい」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）初戦の直前に当たる3月6日（ハワイ現地時間）に和解が決定したこの裁判。侍ジャパンは今後舞台を米国に移し、連覇を目指して14日（日本時間15日）にマイアミで準々決勝に臨む。大谷にとっても、訴訟という懸念材料が減ったことで、今まで以上にプレーに集中できるだろう。

（了。前編から読む）