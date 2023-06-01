アワートレジャーは、プラモデル「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」を東京フィギュアギャラリーにて展示している。

本製品は、「ファイブスター物語」より、黄金のGTM（ゴティックメード）「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」を、1/144スケールでプラモデル化したもの。

1/144スケールで立体化。全高などの詳細は近日公開予定である。

見るものすべてを魅了するデザイン、それを忠実に立体化したSyujyu氏の原型を余すことなく再現するため、元木博行氏（T-REX）が全身全霊で設計している。

主人公「天照帝」の専用騎である「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」。繊細な指先、まるでヒールを履いているような脚部、ほっそりとした腰周りなど、GTMの独特なフォルムをプラスチックモデルキットで見事に表現している。

手や腕部も特徴的で、モールドや構造の作り込みも素晴らしい

ヒールを履いているような脚部

GTMならではのほっそりとした腰周り

指先の造形も繊細だ

また武装には剣のほか、「バスターランチャー」もしっかりと表現されており、劇中で印象的な3連射シーンの再現ができるのか、商品の続報に期待したいところだ。

右手で剣を支えるように保持している

展示では「バスターランチャー」を背面に装備している

今回東京フィギュアギャラリーに展示されているものはテストショットとなり、「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」の特徴の1つでもある金色に輝く姿はお預けとなっている。

なお本製品は近日受注開始予定となっているほか、本テストショットは複数のホビーショップでも展示しているため、アワートレジャーの公式Xアカウントで展示店舗をチェックして、この機会に最寄りの店舗へ足を運んでみて欲しい。

(C)EDIT