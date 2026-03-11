レイカーズはレブロン欠場も3連勝…ドンチッチがトリプルダブル達成、八村は9得点

3月11日（現地時間10日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでミネソタ・ティンバーウルブズと対戦した。

レイカーズはレブロン・ジェームズが3試合連続で欠場。ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、八村、ディアンドレ・エイトンがスターターに名を連ねた。





試合序盤から激しく点を取り合う展開となるが、レイカーズは第1クォーター終了間際にアヨ・ドスンムに3ポイントシュートを許し、16－21と5点のビハインドで最初の12分間を終えた。

第2クォーターでも両者一歩も譲らぬ展開となるが、このクォーターだけでエイトンが12得点、ドンチッチが8得点を奪い、点差を縮めると、前半残り5秒に八村が3ポイントを成功し、45－45の同点で試合を折り返した

後半は、ドンチッチのレイアップで先手をとったレイカーズがリードを奪う。リーブスも立て続けにシュートを成功し、84－68とリードを広げて第3クォーターを終えた。最後の12分間はレイカーズが安定した試合運びを見せ120－106で勝利し、3連勝を飾った。

レイカーズはドンチッチが31得点11リバウンド11アシスト2スティール1ブロックでトリプルダブルを達成。リーブスが31得点7リバウンド8アシスト、エイトンが14得点12リバウンドでダブルダブルを記録した。八村は24分29秒の出場でシュートを8本中4本成功し、9得点1リバウンド1アシストをマークした。

これでレイカーズは40勝25敗としてウェスタン・カンファレンス4位。13日（同12日）に行われる次戦では、河村勇輝が所属するシカゴ・ブルズと対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 120－106 ミネソタ・ティンバーウルブズ



LAL｜16｜29｜39｜36｜＝120



MIN｜21｜24｜23｜38｜＝106

【動画】レイカーズvsウルブズのハイライト