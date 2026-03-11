「買いたがっている人がいます」のチラシには要注意？意外と知らない不動産売却の罠と高く売る秘訣
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「内見ゴリラの持ち家ジャパン」が「【不動産売却のコツ】物件を高く売る秘訣をプロの2人に教えてもらいました。」を公開した。不動産を高く売却するための基礎知識から、業界の裏側である「囲い込み」の実態、そして物件を高く売るための最も重要な要素が「担当者選び」であることが解説されている。
動画には、不動産業界の大ベテランである稲垣ヨシクニ氏と、若手経営者の南氏が出演。まず売却の基本として、複数社に依頼する一般媒介と1社に任せる専任媒介の違いが語られた。「専任にしてもレインズ（全国の物件情報を共有するネットワーク）に登録されるため、買主にリーチできる量は変わらない」と定義し、戦略的に販売活動をコントロールできる専任媒介を推奨している。さらに、「あなたの物件を買いたがっている人がいます」といったポスティングチラシについては、「会う口実であって、魔法のように高く売れることは絶対にありえない」と注意を促した。
また、物件ポータルサイトにおける写真の重要性を強調。生活感の漂う写真とプロが撮影した綺麗な写真では一覧画面からのクリック率が大きく変わり、「結果的に申し込みに至る確率が倍違う」と論じた。中盤では、仲介業者が売り主と買主の双方から手数料を得るために、他社からの案内を断る「囲い込み」の実態について言及する。1億円の物件の場合、片手（300万円）と両手（600万円）では利益が倍増するため、「呼吸するように囲い込みをしてきた」というベテラン営業マンの存在など、業界のリアルな側面を明らかにした。
物件を高く売るための結論として、両氏は「担当者が全て」であると断言した。大手企業という看板よりも、親身な対応やレスポンスの速さ、物件を良く見せるアウトプットへのこだわりが重要であるという。その見極め方として「SNS、特にXでの発信を見ると人となりが分かる」という独自の視点を提示。最終的には大手2社とSNSで気になった1社の計3社程度を比較検討し、信頼できる担当者を見つけることが売却成功への近道であると結んでいる。
動画には、不動産業界の大ベテランである稲垣ヨシクニ氏と、若手経営者の南氏が出演。まず売却の基本として、複数社に依頼する一般媒介と1社に任せる専任媒介の違いが語られた。「専任にしてもレインズ（全国の物件情報を共有するネットワーク）に登録されるため、買主にリーチできる量は変わらない」と定義し、戦略的に販売活動をコントロールできる専任媒介を推奨している。さらに、「あなたの物件を買いたがっている人がいます」といったポスティングチラシについては、「会う口実であって、魔法のように高く売れることは絶対にありえない」と注意を促した。
また、物件ポータルサイトにおける写真の重要性を強調。生活感の漂う写真とプロが撮影した綺麗な写真では一覧画面からのクリック率が大きく変わり、「結果的に申し込みに至る確率が倍違う」と論じた。中盤では、仲介業者が売り主と買主の双方から手数料を得るために、他社からの案内を断る「囲い込み」の実態について言及する。1億円の物件の場合、片手（300万円）と両手（600万円）では利益が倍増するため、「呼吸するように囲い込みをしてきた」というベテラン営業マンの存在など、業界のリアルな側面を明らかにした。
物件を高く売るための結論として、両氏は「担当者が全て」であると断言した。大手企業という看板よりも、親身な対応やレスポンスの速さ、物件を良く見せるアウトプットへのこだわりが重要であるという。その見極め方として「SNS、特にXでの発信を見ると人となりが分かる」という独自の視点を提示。最終的には大手2社とSNSで気になった1社の計3社程度を比較検討し、信頼できる担当者を見つけることが売却成功への近道であると結んでいる。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
"内見ゴリラの珍賃貸のサブチャンネル。 ▼お部屋探し｜ゴリラ不動産で相談する場合は下記リンクから↓"