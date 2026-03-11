この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ぽけるす / 野球バラエティ ぽけぽけ動画」が「【感動】涙の代表引退… オンジェイ･サトリアの2大会の投球を振り返る【WBC2023 - 2026】」を公開した。本動画は、2026年のワールドベースボールクラシック（WBC）で代表引退を迎えたチェコ代表投手、オンジェイ・サトリアの軌跡と、最後の登板で魅せた熱投の舞台裏について解説している。



電気技師という職業を持つサトリアは、最速127キロのストレートとチェンジアップ、カーブを武器にする軟投派投手だ。彼は2023年大会の日本戦で先発し、大谷翔平から三球三振を奪う快挙で世界の野球ファンから大きな注目を集めた。だが、その試合では吉田正尚や山田哲人に痛打を浴び、3回3失点で降板。チェコ代表も大敗を喫したが、パベル・ハジム監督は「また3年後に日本に戻ってくることを夢見ています」と再起を誓っていた。



そして2026年、チェコ代表は宣言通り東京ドームへ帰還を果たした。サトリアは「若い選手が育ってきている」「家族との時間を大事にしたい」という理由から、この大会を最後に代表のユニフォームを脱ぐ決意を固めていた。日本戦に先発した彼は、初回に佐藤輝明から安打を許すも吉田正尚を打ち取りピンチを脱出。さらに岡本和真から三振を奪うなど、3年前とは明らかな違いを見せつけ、侍ジャパン打線を相手に無失点投球を続ける。



迎えた5回、球数制限を超えた67球目で森下翔太をレフトファウルフライに打ち取り、サトリアの最後のマウンドは幕を閉じた。



試合後、サトリアは「最高のスタジアム、東京ドームで最強の侍ジャパンを相手に投げて投手としてベストエンディングでした」と登板を振り返った。さらにスタンドで見守っていた父親の存在に触れ、「家族がいるのは特別なことでした」と語った。強豪に立ち向かった一人の投手の生き様と、家族を重んじる温かい人柄が深く伝わる内容となっている。