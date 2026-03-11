2026年最新！渋谷・新宿でゆったり楽しめる3時間以上飲み放題5選。開放的なガーデンテラス、肉バルまで編集部がおすすめ
◆2026年最新！渋谷・新宿でゆったり楽しめる3時間以上飲み放題5選。開放的なガーデンテラス、肉バルまで編集部がおすすめ
画像／347CAFE＆LOUNGE
仲のいい友達・同僚と食事を楽しむのなら、時間を気にせずゆったりしたいもの。“3時間以上の飲み放題”がセットになったプランなら、おいしい料理もお酒も堪能できて、最高の夜を過ごせるはず。
そこで、渋谷・新宿のおすすめレストランを編集部がご紹介。プール付きのガーデンテラスでリゾート気分に満たされたり、おしゃれなバルでジューシーな肉料理を頬張ったり…、味も空間もハズさないレストラン5選はこちら。
【347 CAFE ＆ LOUNGE】そよ風が心地いいガーデンテラスも。南仏を思わせるリゾート空間
非日常感に浸りたい…。そんな夜には、複合型商業施設cocoti SHIBUYAに位置する「347 CAFE ＆ LOUNGE」がおすすめ。南仏のカフェを思わせる空間が広がり、ガーデンテラスにはなんとプールも。都会にいるとは思えない開放的な雰囲気に、気分が盛り上がること間違いなし。
3時間の飲み放題が付いた「Saison Course」は、3種盛り合わせに始まり、季節食材のポタージュ、メイン、パスタへと続いていく。メインでは肉または魚からセレクトでき、パスタは量を選べるのが嬉しい。コースの締めくくりには、かわいらしいドルチェも登場し、最後まで華やかなひとときに。お酒は、スパークリングワインや生ビール、カクテルなど、約40種がラインナップ。リゾート気分にときめきながら、会話もお酒も楽しむ飲み会に。
Saison Course
店舗名：347 CAFE ＆ LOUNGE
住所：東京都渋谷区渋谷1-23-16 cocoti3F
料金：6,000円（税・サ込）
メニュー
＜ある日の一例＞
【前菜】3種盛り合わせ
・パテドカンパーニュ
・春キャベツと小エビのマリネ
・ポークリエット など
【スープ】季節食材のスープ
【メイン】豚肩ロースのグリル ナッツと蕗の薹、柑橘のバルサミコソース
【パスタ】桜エビと山東菜のペンネ
【ドルチェ】イチゴのミルクレープ
※メニューは仕入状況等により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください
飲み放題ドリンクメニュー
スパークリングワイン、生ビール、グラスワイン、ハイボール、カクテル約40種、ノンアルカクテル数種、ソフトドリンク
【Graphic Grill & Bar】おしゃれなダイナーで、ビジュアル最高な肉盛りプレートを
気のおけない仲間たちとわいわい楽しむのなら、HOTEL GRAPHY 渋谷に併設する「Graphic Grill & Bar」へ。渋谷駅から徒歩7分、恵比寿や代官山からもアクセスしやすい立地で、集まりやすいのも魅力。おしゃれでカジュアルな空間が広がり、肩の力を抜いてリラックスして過ごせそう。
こちらの名物は、産直肉や採れたて野菜を活かしたモダンアメリカン料理。肉好きで集うなら、ガツンとインパクト大の肉料理を堪能できる「3時間飲放題付きの肉盛りシェアコース」を選んでみて。低温調理ポークロース、柔らかな牛タンなど、厳選グリル肉を豪華に盛り合わせたプレートが登場。仲間とシェアして味わえば、最高の飲み会がかないそう。スパークリング、ハイボールなどのお酒とともに、絶品のお肉を頬張って。
3時間飲放題付きの肉盛りシェアコース
店舗名：Graphic Grill & Bar
住所：東京都渋谷区東1-29-3 HOTEL GRAPHY 渋谷1F
料金：7,800円（税・サ込）
メニュー
・契約農家のピクルス
・季節野菜の彩りサラダ
・シューストリングポテト
・ガーリックシュリンプ
・季節野菜のグリル
・低温調理のポークロースグリル
・牛タンのグリル
・ラムロインのグリル
・本日のソルベ
飲み放題ドリンクメニュー
スパークリング、赤・白ワイン、ハートランドビール、ハイボール、ジントニック、モスコミュール、ファジーネーブル、カシスオレンジ、ウーロンハイ、ソフトドリンク
【渋谷舌呑】渋谷のカルチャーを感じられるおしゃれ酒場で、こだわりの和食を味わう
渋谷駅徒歩3分ながら、知る人ぞ知る隠れ家のような「渋谷舌呑」。日本の酒場と海外のパブを融合させたユニークな店内で、どこか渋谷らしいカルチャーも感じられる。和食をベースにしながら、既存の枠にとらわれない料理が楽しめるのも魅力で、豊洲から取り寄せた鮮魚を使用するなど、食材選びにもこだわりが。
3時間飲み放題付きのプラン「竹：渋谷舌?コース」では、そんな居酒屋の魅力が詰まったラインナップに。「鰹の藁焼きタタキ」や「アテ巻き」など、一工夫された料理が登場。メインでは、ジューシーに仕上げた「鶏もも肉の炭火焼」をいただけ、シメの「鉄板 牛ガーリックライス」とも相性抜群。カジュアルな雰囲気も心地よく、会話もお酒も自然と弾む夜時間を過ごせそう。
竹：渋谷舌?コース
店舗名：渋谷舌呑
住所：東京都渋谷区渋谷1-10-9 ミヤマスタワー1F
料金：6,500円（税・サ込）
メニュー
【冷菜】ちりめんじゃこと海藻のサラダ 黒酢ドレッシィング
【魚】鰹の藁焼きタタキ おろしポン酢
【巻物】本日のアテ巻き：炙りカンパチと和薬味
【揚物】味噌 串カツ
【炭火焼】鶏もも肉の炭火焼 酢橘おろしポン酢
【〆】鉄板 牛ガーリックライス
飲み放題ドリンクメニュー
ビール、キリン一番搾り 生、ワイン、チリンギート カベルネソーヴィニョン、コンセンティア シャルドネ、マレステブリュト スパークリング、焼酎、白水（麦・米）、黒霧島（芋）、ウイスキー、ウイスキーハイボール、ウイスキージンジャーハイボール、酎ハイ、レモンサワー、バイスサワー、烏龍ハイ、緑茶ハイ、さんぴん茶ハイ、日本酒、菊正宗 本醸造、ソフトドリンク
【クッチーナ デル カンポ】開放的なテラス席も。薪窯で焼き上げる本格ピッツァに舌鼓
東新宿駅からほど近く、開放的な空間の中でイタリアンを楽しめる「クッチーナ デル カンポ」。木の温もりを感じる広々とした店内と、緑に囲まれたテラス席が魅力的で、都会にいながらゆったりとした時間を過ごせそう。
食事もお酒もとことん満喫するなら、「飲み放題無制限コース」をセレクト。店内でスライスする生ハムとイタリア産サラミの盛り合わせをはじめ、季節の食材で仕立てるパスタ、銘柄肉のグリルなど、人気料理が続々登場。さらに、お店自慢のナポリピッツァを味わえるのも嬉しい。薪窯でいっきに焼き上げるピッツァは、外は香ばしく中はもっちり。全10皿のコースに大満足できるはず。飲み放題メニューは約60種にも及び、お気に入りのお酒とペアリングするのもいいかも。
飲み放題無制限コース
店舗名：クッチーナ デル カンポ
住所：東京都新宿区新宿6-27-14
料金：8,500円（税・サ込）
メニュー
・お店でスライスするイタリアパルマ産16ヶ月熟成生ハムとイタリア産サラミ5種の盛り合わせ
・季節の食材（フルーツ、トマトetc..）とイタリアプーリア産ブッラータチーズのカプレーゼ仕立て
・石窯ピッツァ マルゲリータ 10品目の野菜と有機ベビーリーフのせ サラダ仕立て
・季節の食材を使用した手打ちパスタ
・グリル 牛ロースステーキ タリアータ仕立て
※料理内容は時期により変更される場合がございます。上記は一例となります
飲み放題ドリンクメニュー
サントリープレミアムモルツ、赤・白ワイン、スパークリングワイン、焼酎（芋・麦）、ウーロンハイ、レモンサワー、ウィスキー、ハイボール、カクテル（シャンディガフ、スプリッツァー、ジンジャーハイボール、コークハイ、ジントニック、モスコミュール、スクリュードライバー、カンパリソーダ、カシスオレンジ、ピーチウーロン、アマレットソーダなど）、ソフトドリンク
【トラットリアこいこい】お酒とも相性抜群。和とイタリアンが融合する絶品料理を堪能
新宿御苑前駅から徒歩5分。小道に佇む、新感覚のバル「トラットリアこいこい」。和モダンを感じさせるスタイリッシュな空間でいながら、肩肘張らずに過ごせる雰囲気が心地いい。料理は、イタリアンをベースに和のエッセンスを融合。確かな目利きの魚屋から仕入れる鮮魚や、季節の国産野菜、有機野菜など、素材にも強いこだわりが。
3時間の飲み放題が付いた「こいこい福コース」でいただけるのは、「鮮魚の淡雪カルパッチョ」「こいこい特製フリットミスト3種盛り」「鶏モモ肉のディアボラ風」など、お酒が進むメニュー。パスタは5種の中から選ぶことができ、「アサリのクリームペンネ」「しらすといくらのペペロンチーノ」といった、魚介をたっぷり使ったラインナップに。照明を落としたムーディーな空間で、おいしい料理とお酒に満たされて。
こいこい福コース3H飲み放題
店舗名：トラットリアこいこい
住所：東京都新宿区新宿1-35-9 カテリーナ新宿蔵王102
料金：6,800円（税・サ込）
メニュー
【お野菜】蓮根チップと"食べるドレシング"の彩りサラダ
【冷菜】鮮魚のカルパッチョ 〜檸檬香るヴェネグレット〜
【揚物】こいこい特製フリットミスト3種盛り
・トリュフ香るポテトフライ
・鳥軟骨のイタリアン唐揚げ
・ゼッポリーネ（青海苔の揚げパン）
【肉料理】鶏モモ肉のディアボラ風 〜悪魔風オーブン焼き〜
【お食事】グループで選べるパスタ
A：アサリのクリームペンネ
B：本日のパスタ（+200円/名）
C：しらすといくらのペペロンチーノ（+200円/名）
D：スモークサーモンの大葉ジェノベクリームパスタ（+300円/名）
E：明太子のクリームパスタ（+300円/名）
飲み放題ドリンクメニュー
ウーロンハイ、緑茶ハイ、生レモンサワー、生グレープフルーツサワー、ウィスキー 陸、赤・白ワイン、ソフトドリンク
