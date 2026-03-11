クレア記者はユンケルを手に「最も高級なエナジードリンクかも」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の取材で来日しているMLB公式サイトのマイケル・クレア記者が、またしても日本の食文化を満喫したようだ。イチロー氏や山本由伸投手（ドジャース）でお馴染みの栄養ドリンクに挑戦した。

MLB公式サイトのマイケル・クレア記者は「ヤマモトとイチローがスポンサーを務めるエナジードリンク『ユンケル』は、あなたがこれまで目にした中でおそらく最も高級なエナジードリンクかもしれない。しっかり効果はあるけどね」として動画を公開した。

動画内では「聞くところによると、イチローはこれを1日1本飲んでいるらしい。これは専用のケースに入っていて、金色のキャップを外して、それから（さらに）フタを開ける。味は薬みたいな味なんだ。でも、時には薬が必要なときもあるよね」としながら一口飲むと、フーっと息を吐き「……うん、これは薬だ」と本音を漏らした。

クレア記者はこれまでもコンビニエンスストアの「たまごサンド」や「ハッピーターン」を絶賛したり、今回の来日でもさまざまな飲み物を紹介するなど“日本通”として知られている。（Full-Count編集部）