会社を休んだ“一番しょうもない理由” 「ドラクエクリアのため」「弁当作りが面倒」大人たちの本音に共感集まる

誰しも、「今日は仕事に行きたくない」と足が重くなる朝があるものだ。上司には言えない“しょうもない”理由でこっそりズル休みをした経験がある人も、案外多いのではないだろうか。

ガールズちゃんねるに2月中旬、「会社を休んだ理由1番しょうもない人が優勝」というトピックが立ち反響を呼んだ。まさに「しょうもない」ものから予期せぬハプニングまで、大人たちのクスッと笑える本音が溢れている。（文：篠原みつき）

「占いでどの番組でも12位だったから」

事の発端は、投稿者のこんなエピソードから始まった。

「主は、午後休を取って免許更新にいきましたがマイナ免許証にするのに、暗証番号が分からなくなり市役所で暗証番号再設定からの翌日午前また仕事休んで免許センターに行ったことです」

結果的に翌日の午前休まで消費してしまった投稿者は「休みやすい職場でよかったです」と安堵している。有休を使って公的な手続きを行っている時点で十分正当に思えるが、コメント欄にはこれを凌駕する“猛者”たちの告白が次々と寄せられた。

まず多数の共感を集めたのが、シンプルなこの一言だ。

「雨が降ってたから」

これには「わかる。私徒歩30分もかかるから、基本的に雨の時は休む」といった同志からの声が散見された。 次に目立ったのが、些細な不運で心が折れたパターンだ。

「弁当作るのも面倒だし、通勤途中にあるコンビニも改装中で休業してて面倒だったから自分も休んだ」「情報番組の占いでどの番組でも12位だったから 嫌な予感がして…」

他人が聞けば笑い飛ばしそうな理由だが、本人にとっては気力を奪う決定打になったのだ。「その予感って意外と当たるんだよね」と擁護する声もある。

そもそも、有休に理由はいらない

他にも「ドラクエクリア もちろん表向きは体調不良ですよ…」と娯楽を優先した声や、「一人暮らしの部屋に蟻が出た」「チェーンロックが絡まって知恵の輪みたいになって」といった、物理的に出社困難なハプニングも。

また「前日保護したばかりの子猫が冷蔵庫の裏に隠れちゃって（中略）心配で休んだ」という声には、「それは休んでいい」と温かい理解が示されていた。

様々なエピソードが飛び交う中、こんな意見が支持を集めていた。

「休むのに理由はいらんぜよ。（中略）年度末が近づいてるから、年休使ってゴロゴロしてるかダラダラしてるよ」「有給なんだから理由がなくても休んでいいと思う。」

有給休暇の取得には、本来詳細な理由を伝える必要はない。しかし「病気でもないのに休むのは申し訳ない」と罪悪感を抱く人は多い。だからこそ、表向きは「体調不良」としつつ、心の充電のために休む時間が必要ではないだろうか。