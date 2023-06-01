「マミーギルト」

◆テーマ【マミーギルト】

「子どもと過ごす時間が少ない」

「忙しくて夕飯はいつも同じメニュー」など

“自分は母親失格なのでは？”という感情を抱いたことはありますか？

母親が子育てをする中で抱く罪悪感のことを「マミーギルト(母親が感じる罪悪感)」といい、

家事や子育てと仕事の両立で罪悪感を感じたことがある母親は約7割というデータも。

今回は「マミーギルト」についてDEEPに語らいます。

▼「ごめんね」より「ありがとう」pecoの子育てマインド

▼SNSが刺さる…完璧なママたちと自分を比べてしまう登坂絵莉

▼自分が得意なものを頑張ればいい 西山茉希が大切にしていること

▼小倉優子が思う理想の母親像と子どもの望む母親は違う…気付いたきっかけとは？

▼父親も罪悪感を感じる？母親と父親での育児参加への満足度の違い

▼超特急・柏木悠も考える 子どもから見た親への想い

