3月17日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 「マミーギルト」
「子どもと過ごす時間が少ない」
「忙しくて夕飯はいつも同じメニュー」など
“自分は母親失格なのでは？”という感情を抱いたことはありますか？
母親が子育てをする中で抱く罪悪感のことを「マミーギルト(母親が感じる罪悪感)」といい、
家事や子育てと仕事の両立で罪悪感を感じたことがある母親は約7割というデータも。
今回は「マミーギルト」についてDEEPに語らいます。
▼「ごめんね」より「ありがとう」pecoの子育てマインド
▼SNSが刺さる…完璧なママたちと自分を比べてしまう登坂絵莉
▼自分が得意なものを頑張ればいい 西山茉希が大切にしていること
▼小倉優子が思う理想の母親像と子どもの望む母親は違う…気付いたきっかけとは？
▼父親も罪悪感を感じる？母親と父親での育児参加への満足度の違い
▼超特急・柏木悠も考える 子どもから見た親への想い
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
いとうあさこ
ゲスト
柏木悠(超特急) /
小倉優子・登坂絵莉・西山茉希・peco ※50音順