三次審査の本番を翌日に控え、Ａチームの最終チェックが行われ、厳しかったコーチが涙を流した。

【映像】有名コーチが号泣…練習生たちも涙する感動シーン

3月10日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第3話が放送された。

LE SSERAFIMの『UNFORGIVEN』に挑むＡチームは、HIORI（津波古妃織・18）、HONOKA.K（黒川穂香・20）、HONOKA.M（森穂乃香・16）、そしてRINKA（荒武凜香・21）の4名。2週間の過酷な合宿を経て、その成果をぶつけた最後のパフォーマンスが終わると、指導にあたってきたトレーナーのAIKAが堪えきれず号泣した。

AIKAがタオルで顔を覆い「ごめんね」と言葉を詰まらせる姿に、スタジオも「泣いてる…」「先生も大変だった…」と想いを寄せる。AIKAは涙を拭いながら、「あの…すごい、みんなの魂が感じられたパフォーマンスだった」と絶賛。かつて厳しい評価を下したHIORIとHONOKA.Mに対し、「私さ、HONOKA（森穂乃香）ちゃんとHIORIちゃんには、結構、序盤の方に『普通』って、一番言われたくない言葉を言ったつもりだったんだけど…今はもう、誰の影にもなってないし、めっちゃ輝いてたし、別人みたいだった、本当に」と言葉を贈った。

さらに、支え合ってきたメンバー全員に対し「HONOKA（黒川穂香）ちゃんに関しては、ずっといつも、みんなで一番上で、みんなを支えてきてさ、辛かったと思うのに、いつも明るかったじゃん？ それってすごいことだと思う。私にはできない。一番の武器だと思うし、すごい感動した…」と心からの敬意を伝えた。最後に「RINKAちゃんに関しては、私めっちゃ言ったじゃん。『全然良くない』って。『悪目立ちしてる』って言ったけど、めっちゃ輝いてた。ごめん……本当に輝いてた」と、これまでの厳しい叱咤を謝罪しつつ、その成長に声を震わせた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。