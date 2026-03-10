LE SSERAFIMカズハ「私より全然上手」候補者を絶賛 サクラと「UNFORGIVEN」での“苦労”振り返る【WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE】
【モデルプレス＝2026/03/10】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜）の＃3が3月10日に放送された。LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）やKAZUHA（カズハ）が候補者を絶賛する場面があった。
【写真】LE SSERAFIMメンバーが絶賛した「ガルプラ」出身美女
＃3では、三次審査・グループパフォーマンスの模様を放送。4人1組のチームを組み、2週間の合宿を行い、最終日にはグループで課題曲のパフォーマンスを行う。そして、12人の候補者の中からアメリカ・ロサンゼルスでの審査に進む4人が選ばれる。
今回放送されたA TEAMの課題曲は、LE SSERAFIMの「UNFORGIVEN」。メンバーは、K-POPダンスの全国大会で優勝した経歴を持つHiori Tsuhako（津波古妃織）、「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」（日プ女子）出身のHonoka Kurokawa（黒川穂香）、ダンス歴7年の高校1年生・Honoka Mori（森穂乃香）、「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Rinka Aratake（荒武凜香）の4人だ。
シンクロダンスが見せ場となる同楽曲のポイントはチームワーク。スタジオキャストのLE SSERAFIMのメンバーSAKURAは「私たちも苦労した部分があります」、KAZUHAも「一歩間違うと面白くなっちゃう振付」と苦労したことを明かしていた。
Honokaを中心とし、約2週間猛特訓した4人は、本番で見事なステージを披露。今回、RinkaがKAZUHAのパートを務めたが、感想を求められると「私より全然上手！」と絶賛していた。SAKURAも「Honokaちゃんが安定していましたね」と驚いていた。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバーIROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
◆LE SSERAFIMカズハ「私より上手」候補者を絶賛
LE SSERAFIMカズハ「私より上手」参加者を絶賛— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) March 10, 2026
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
