TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』第10話「刑罰：ヨーフ・チェグ港湾避難救助 1」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。

ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』をTVアニメ化する本作は、“勇者”という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジーだ。

ソドリックでの一件から一夜明け、ヨーフ市が異形たちに襲撃される。珊瑚の塔トゥイ・ジアが占拠され、港湾部一帯が敵の砲撃範囲に。ザイロたち懲罰勇者部隊は、もっとも危険な港湾部の防衛を一任される。

公開された場面写真では、何かを頬張るテオリッタをはじめ、敵に立ち向かうザイロとテオリッタの表情、そしてベネティム・レオプールらの姿が切り取られている。

また、脚本を猪原健太、絵コンテを町谷俊輔、演出を臼井文明、町谷俊輔、総作画監督を小畑賢、嘉手苅睦、木村和貴、作画監督を小林真平、福田佳太、めろま、横松雄馬、米井大稀、杜经靖、骨架、天界、曾品喬、王世林、阿菁、Choi Si-kyung、KANENOBU、Kang Min-ji Lee Soo-yeon、TigerWasabiがそれぞれ手がけていることも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）