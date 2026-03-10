フィギュアスケート女子の樋口新葉選手が9日、自身のSNSを通じて現役引退を正式に発表しました。

樋口選手は2022年北京五輪の団体で銀メダルを獲得しました。

北京五輪やホームリンクでの写真とともに、「この度22年間続けたフィギュアスケート競技を引退いたしました。今日は3月9日、サンキューの日です。これまで関わってくださった全ての方々へ感謝を込めて。本当にたくさんのサポート、応援をありがとうございました」と感謝を伝えると、今後について「これからはプロスケーターとして、社会人として新しい人生を進んでいきます。引き続きアイスショーではこれまで以上におもしろいスケートをお見せできるように頑張っていきたいと思います。そして、新しいことにもどんとん挑戦していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします」と報告。

プロスケーターとしての新たな人生へ向けての意気込みも記しました。