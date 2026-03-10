【フィギュア】樋口新葉が現役引退＆プロ転向報告 織田信成さんや宮原知子さんらが反応「面白いスケート楽しみ」「これからもばっちょらしくいてな！」
フィギュアスケート女子の樋口新葉選手が9日、自身のSNSを通じて現役引退を正式に発表しました。
樋口選手は2022年北京五輪の団体で銀メダルを獲得しました。
北京五輪やホームリンクでの写真とともに、「この度22年間続けたフィギュアスケート競技を引退いたしました。今日は3月9日、サンキューの日です。これまで関わってくださった全ての方々へ感謝を込めて。本当にたくさんのサポート、応援をありがとうございました」と感謝を伝えると、今後について「これからはプロスケーターとして、社会人として新しい人生を進んでいきます。引き続きアイスショーではこれまで以上におもしろいスケートをお見せできるように頑張っていきたいと思います。そして、新しいことにもどんとん挑戦していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします」と報告。
プロスケーターとしての新たな人生へ向けての意気込みも記しました。この発表に、プロフィギュアスケーターの宮原知子さんは「これからもばっちょらしくいてな！またご飯行こ！」とコメント。同じくプロフィギュアスケーターの織田信成さんは「面白いスケート楽しみ」とプロへの期待をのぞかせました。