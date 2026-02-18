中井亜美がトリプルアクセルを成功させた(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月17日、フィギュアスケートの女子ショートプログラムが行われ、初出場の中井亜美が冒頭の3回転アクセルに成功するなど、圧巻の演技を見せた。【写真】「この可愛らしいやりとりはなんなのだ〜」フィギュア日本チームの微笑ましい姿をチェック演技後は思わずガッツポーズ。78.71点をマークし、17歳は驚きの表情を見せた。五輪で3回転