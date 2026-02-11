フジテレビ系「めざましテレビ」に出演フィギュアスケート北京五輪代表で、団体で銀メダルを獲得した樋口新葉（ノエビア）が11日の早朝、フジテレビ系「めざましテレビ」に出演。「雰囲気違ってめっちゃ可愛い」などと、ネット上で話題になっている。樋口は、首元にリボンの付いた白いブラウスとスカート姿で登場。赤みのある髪を巻いて下ろしていた。早朝に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュア男子ショートプログラム