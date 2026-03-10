「家電大賞」は、モノ・トレンド情報誌「GetNavi」および同ウェブメディア「GetNavi web」と、家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」による年に1度の総合家電アワード。今年で11回目となった「家電大賞2025-2026」では、2025年発売のノミネート家電151製品のなかから、読者の投票（投票期間は2025年11月21日〜2026年1月5日）により、グランプリと部門賞（特別賞含む全28部門）が決定しました。今回は、キッチン家電部門、テレビ部門、チューナーレスAV家電部門、美容家電部門、健康家電部門の金賞・銀賞・銅賞を受賞した製品を一気に紹介していきましょう！

※「家電大賞」は、株式会社ワン・パブリッシング及び株式会社インプレスの登録商標です（商標登録第6534313号）

キッチン家電部門

金賞　パナソニック「スチームオーブンレンジ ビストロ NE-UBS10D」

投票者コメント

・今までフライパンで焼いていたものをグリルで付け合せごと焼けるのでかなり楽になった。 (30代・その他）

・なんでもできて便利。(20代・主婦/主夫)

・オーブンレンジをこれにしてから、同じ食材なのに料理のクオリティが目に見えて上がりました！ (20代・学生)

担当者の受賞コメント

このたび、家電大賞金賞を受賞できたことを、大変光栄に思います。
今回評価いただいたのは、共働きや子育て世帯が日々感じている「時間がない中でも、家族が喜ぶ食事を出したい」という想いに応えられた点だと考えています。忙しい毎日の中で、揚げ物調理は油の準備や後片付け、調理中にコンロから離れられないなど、心理的・物理的なハードルが高い調理でした。
「おまかせ熱風フライ」では、このハードルを越えて、揚げ物をご家庭でもっと気軽に楽しんでいただきたいという思いから開発しました。市販の冷凍食品を油をつけてグリル皿にのせるだけで、あとはおまかせで調理ができ、誰でも手軽においしく仕上げられます。
実際にこの機能は、90％以上の方にご満足いただき、揚げ物を身近に楽しめるようになったという声も多く寄せられています。こうしたお客様の実感は開発者一同の大きな励みです。 今後も食事作りの負担を減らし、くらしに寄り添いながらおいしさと笑顔を届ける製品づくりを進めてまいります。
（パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社 キッチン空間事業部 調理機器BU 国内マーケティング企画センター 主務 安井麻衣さん）

パナソニック オーブンレンジ スチーム ビストロ 最高峰モデル 30L 2段 おまかせグリル 高精細・64眼スピードセンサー 時短料理 スマホ連携 ブラック NE-UBS10D-K
パナソニック(Panasonic)
シャープ
ウォーターオーブン「ヘルシオ」
＜AX-LSX3C＞
オープン価格（実勢18万円前後）
楽天 日本エー・アイ・シー
アラジン グラファイト
オーブンレンジ AEM-G14A
オープン価格（実勢6万300円前後）
テレビ部門

金賞　ソニー「Mini LEDバックライト搭載 4K液晶テレビ BRAVIA 5（XR50シリーズ）」

投票者コメント

・家電量販店で展示されている時に画質の美しさに思わず足を止めました。さすが、ソニーだなとメーカーの力を痛感しました。（40代・女性）

・画質と購入可能な価格帯を両立しているから。同価格帯の中では、群を抜いて美しいと思いました。（60代・男性）

・画質・音質が良く、便利機能もたくさん付いているのが良い。（40代・男性）

担当者の受賞コメント

このたびは家電大賞 テレビ部門金賞という栄えある賞を賜り、誠にありがとうございます。BRAVIA 5の、Mini LEDバックライトとXRプロセッサーにより、明暗の階調表現や高コントラスト、精緻な色再現を追求し、映像と音が一体となる没入感をご評価いただけたと感じています。地上波から配信まで幅広いコンテンツで、制作者の意図を忠実に届けることを目指し、リビングで誰もが直感的に“本物らしさ”を楽しめる4K体験を楽しんでいただけると思います。ご投票くださった皆さまに心より御礼申し上げます。

（ソニーマーケティング株式会社 ホームエンタテインメントビジネス部 MK1課）

ソニー 65インチ 4K 液晶 Mini LED テレビ ブラビア K-65XR50 BRAVIA XR 倍速 Google TV 4K/120fps対応 10畳以上推奨
Sony
パナソニック
プライマリーRGBタンデム搭載
4K有機ELビエラ Z95B
オープン価格（実勢35万円前後〜）
楽天 TVS REGZA
タイムシフトマシン搭載
4K Mini LED液晶レグザ
Z9シリーズ Z970R
オープン価格（実勢42万円前後〜）
チューナーレスAV家電部門

金賞　セイコーエプソン「EF-72」

投票者コメント

・デザインと性能と価格のバランスがとっても良いです。（50代・男性）

・今までプロジェクターは「暗い部屋で、準備をしてから見るもの」だと思っていましたが、このモデルはとにかく楽です！電源を入れるだけで自動で画面を補正してくれるので、本当にテレビ感覚だし、スタンド一体型なので、家中どこでも持ち運んで特等席を作れるのが楽しい。（30代・男性）

・使わないときでも、インテリアに非常によくなじむ（40代・男性）

【ポイントバックキャンペーン実施中】エプソン 家庭用プロジェクター EF-72 Lifestudio Flex 1000lm/４KE Google TV™搭載 家庭用 小型 ホームシアター 推し活 映画 スポーツ観戦
エプソン
TVS REGZA
RLC-V7R MAX
オープン価格（実勢34万円前後）
楽天 アンカー・ジャパン
Nebula X1
44万9900円
美容家電部門

金賞　パナソニック「ヘアードライヤー ナノケア EH-NA0K」

投票者コメント

・ナノケアの風量がとてもいい。速乾性があります。(30代・パート／アルバイト）

・さすがPanasonic。まとまりが違う!(30代・パート／アルバイト)

・信じられないくらい髪の毛が潤ってさらさらになる。正直これ使ったらもう他のドライヤー使えません。(40代・パート／アルバイト)

担当者の受賞コメント

金賞の受賞ありがとうございます。大変光栄です。

「ヘアードライヤー ナノケア EH-NA0K」が評価いただいた最大のポイントは、夜のケアで翌朝の寝ぐせを抑え、スタイリングしやすくする点だと考えています。

これまでのナノケアシリーズは、ドライヤー直後のうるおいや指通りのよさへ高い評価をいただいていました。本製品でさらにお客様の満足度を高めるため、 “翌朝”に着目し、多くの方が悩む寝ぐせ問題を軽減して、忙しい朝の時間価値を高めることを目指しました。 新開発のナイトキャップノズルでは、乾きムラを防ぎ、クセや睡眠中の寝返りによる摩擦ダメージを抑え、朝まで続く髪ケアを実現しています。ご購入いただいたお客様からも「次の日サラサラで寝癖にならない」、「ブラシを使ってブローしなくても手ぐしだけできれいに落ち着いて、なによりツヤがでる」と好評で、これらの声が商品企画担当として何よりの励みです。

（パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社 ビューティ・パーソナルケア事業部 ビューティビジネスユニット ビューティブランドマネジメント部 ヘアケア商品企画課 主務 岡本涼さん）

パナソニック ヘアドライヤー ナノケア EH-NA0K-P 高浸透ナノイー&ミネラル搭載 コンパクト ナイトキャップノズル さくらピンク
パナソニック(Panasonic)
パナソニック
ラムダッシュ パームイン
LITE ES-P330U
オープン価格（実勢1万9800円）
楽天 MTG
ReFa BEAUTECH
DRYER BX W
5万8300円
健康家電部門

金賞　フジ医療器「CYBER-RELAX マッサージチェア H24 AS-R2300」

投票者コメント

・最高に気持ちがいいです。(40代・主婦/主夫)

・まるでプロのマッサージ師のもみ心地。(70代・その他)

・体験して性能の良さを実感した。 (40代・主婦/主夫)

担当者の受賞コメント

今回の「H24 AS-R2300」の受賞は、「ユーザー体験の進化」と「マッサージ技術」を両立した点について総合的に評価をいただけたと考えています。直感的操作が可能なタッチパネルや最高峰モデルならではの繊細なもみ心地に、真新しさかつ満足感を抱いていただけたと捉えています。

本製品は、2001年の発売以来進化を続けてきた「CYBER-RELAX」シリーズの最新モデルとして、近年注目されるAIを活用した健康管理の潮流を取り入れ、ユーザーの身体状況や疲労度を“可視化・分析”し、自宅にいながら本格的なケアを行えるマッサージチェアを目指しました。 実際にご購入いただいたお客様からは、とにかく首筋が良く“手でもまれている感覚”に近い、脚・足裏のケアが特に気持ち良いなど、疲れに悩む方々に高い評価を受けています。

（株式会社フジ医療器 マーケティング部 部長 百目崇さん）

パナソニック
高周波治療器 コリコラン
ループ EW-RA520
オープン価格（実勢2万7720円前後）
楽天 パナソニック
「ドルツプレミアム」W音波振動
ハブラシ スマート EW-DT88
オープン価格（実勢4万8510円前後）
