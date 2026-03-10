お家で簡単にエスニック料理!新商品｢リケンのノンオイル かけちゃえエスニック｣が新発売

理研ビタミンから、 2026年2月13日(金)に新商品｢リケンのノンオイル かけちゃえエスニック｣が発売になりました。かければなんでもエスニックになるので、お家で簡単にエスニック感が味わえます。さっそくサラダにかけてエスニック風サラダを味わってみたり、お料理に使ってみた感想もまじえながら紹介します。幅広いメニューに活用できるので、お家に1本あるととても便利です。

簡単にエスニック風

エスニック料理を作ろうと思うと、調味料を揃える手間がかかったり、結局使い切れなかったら調味料などが残ってしまうことから、お家でエスニック料理は調理しづらいと思われることはありませんか。

今回紹介する｢リケンのノンオイル かけちゃえエスニック｣は、お家で簡単にエスニック料理感が楽しめるドレッシングです。パッケージには、エスニック感のあるゾウのイラストもとてもかわいいですね。

｢リケンのノンオイル かけちゃえエスニック｣をサラダにかけてみました。ナンプラーやレモングラスなど、エスニック料理に欠かせない調味料がバランスよく配合されているので、エスニック風サラダを楽しめました。

サラダ以外にも、生春巻きのソースとして使うのもいいですね。

トルティーヤの具材にかけてみた

トルティーヤの具材に｢リケンのノンオイル かけちゃえエスニック｣をかけてみました。今回は、トルティーヤの具材にはにんじんや玉ねぎなどをいれてみました。

エスニック料理には欠かせないナンプラーやレモングラスなどの調味料がバランスよく配合されているので、トルティーヤの中の具材にかけるだけで味が簡単に調います。バインミーを使うときに使ってみるのもおすすめです。

いかがでしたか。辛さもあまりなく、爽やかな味わいなのでお子さまにもおすすめです。ぜひ、お家てエスニック料理が食べたくなったときには使って味わってみてくださいね。

取材協力/理研ビタミン