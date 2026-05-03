極上の味わいだとッ！？【ファミマ】終売前にゲットせよ♡「新作スイーツ・パン」

【ファミリーマート】で今GETしてほしいのが、食感・味わいにこだわった「新作スイーツ・パン」です。今回は、4/7に発売された注目商品をご紹介。濃厚な味わいのスイーツや、もっちり食感のパンなどを集めたのでぜひ試してみて。

シンプルさがいい！

クリームやソースなどのデコレーションがない、シンプルなビジュアルのこちらは、スイーツブロガーの@sujiemonさんが「舌の上でとろける極上の味わい」と絶賛する「濃厚なめらかチーズケーキ」。チーズケーキのみで勝負した1品。チーズケーキ好きは要チェックです。

パクッとつまめるひとくちスイーツ

たっぷりのクリームが巻かれたこちらのスイーツは「もっちりクリームロール（チョコ）」です。生地もクリームもチョコ色で、@sujiemonさんによると「もっちり & ふんわり食感が最高」「濃厚チョコの苦味とコクが美味しい」とのこと。1切れずつカットされているので、パクッとつまめるのもうれしいポイント。シェアして食べるのもよさそうです。

食感に注目！ 大満足ドーナツ

@nyancoromochi_sweets_blogさんが「満足感のある」と紹介するのが「 も～っちり食感キャラメルドーナツ」です。もちもちのドーナツ生地の中にはキャラメルクリームが入っていて、それをさらにキャラメルチョコでコーティングした1品。甘党さんもしっかりと満足できそうです。トッピングされたアーモンドが食感のアクセントに。コーヒーやホットミルクと合わせると、よりおいしく食べられそうです。

あんことホイップがたっぷり！

こちらは「も～っちり食感ホイップあんぱん」。@nyancoromochi_sweets_blogさんによると、もちもち生地の中に「ミルキーなミルクホイップクリーム」と「豆の香ばしさが感じられる」というこしあんが入っています。もちもち食感に和と洋の組み合わせで、がぶっと1口食べたら幸せな気持ちになれそう。「とても美味しい」と絶賛しているので、ぜひ試してみて。

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※こちらの記事では@sujiemon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A