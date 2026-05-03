新大阪駅で買える！観光客リピ買い続出の絶品お菓子3選

新大阪駅にはお土産がずらりと並んでいますが、「ハズさないお土産が知りたい」という人が多いはず。

今回は、新大阪駅で買える、大阪らしさたっぷりのお菓子を3つ紹介します。昔ながらの味から、大阪土産の定番まで、思わず自分用にも買いたくなるラインアップです。

ユニークで話題性抜群！

●たこパティエ（12個入 778円〜）

たこ焼きの味を洋菓子に仕立てた、インパクト抜群のお菓子です。ひと口食べると、ソースやマヨネーズ、青のり、鰹節の風味がふわっと広がり、そのあとにパイの香ばしさやザラメの甘さが追いかけてくる不思議な味わい。

SNSでは「たこ焼きなのにスイーツで面白い」「新感覚ですごくおいしい！」と意外性にハマる人が続出。個包装で配りやすく、話題性も抜群なので、職場や友人へのお土産にもぴったりです。

●手揚げのうぐいすボール（50g 659円）

関西でおなじみのお菓子「鶯ボール」を、昔ながらの製法で復活させたのが「手揚げのうぐいすボール」。少量ずつ丁寧に揚げているため、販売はJR新大阪駅構内のエキマルシェ新大阪と直営店だけという、特別感のある一品です。

「定番も好きだけど格別においしい」「パッケージもかわいい」とSNSでも評判。ほんのり甘い蜜の風味に、香ばしさが重なって、つい手が止まらなくなります。丹波黒大豆きなこや宇治抹茶など、大阪土産らしい限定フレーバーも展開されていますよ。

●ええもん（5個入 1188円〜）

大阪の洋菓子店・五感の人気商品「ええもん」は、国産米粉を使ったしっとり食感のマドレーヌ。中には丹波黒豆が入っていて、ふわっと広がるバターの香りと、黒豆のほくっとした食感が楽しめます。

「大阪土産で一番好き」「黒豆がおいしいのよ」とファンが多い一品。上品な味わいと高級感のあるパッケージも魅力で、目上の人への手土産や、少しきちんと感を出したいときにも選びやすいお菓子です。

どの商品も新幹線の乗車前に気軽に買えるものばかり。大阪らしさと特別感があり、喜ばれること間違いなしですよ。気になる商品をチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部