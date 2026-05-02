コスメオタク編集者が本気で作った便利な「ショルダーバッグ」が宝島社から発売されました。

（写真）保冷・保温機能付き♪優秀すぎる「ショルダーバッグ」

今回は、実際に筆者がショルダーバッグを使ってみて、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。

コスメオタク編集者が本気で作った！

保冷・保温機能付き「ショルダーバッグ 」を徹底レビュー

『BRILMY 小物が迷子にならない！ 保冷・保温がかなうズボラに優しいショルダーバッグ BOOK』

宝島社オリジナルブランド「BRILMY（ブリルミー）」とは？

BRILMY（ブリルミー）は、コスメオタク編集者が本気で作った、宝島社のビューティーブランドです。これまでにも、こだわりが詰まったバッグやポーチなどが発売されています。

人気のハローキティとのコラボも展開しており、筆者も以前から気になっていたブランドでした。

今回レビューするのは、『BRILMY 小物が迷子にならない！ 保冷・保温がかなうズボラに優しいショルダーバッグ BOOK』。

宝島社の公式オンラインショップ・宝島チャンネルで情報を見つけたときから、発売を楽しみにしていました。

素材・サイズ

素材：ナイロン

サイズ：（約）縦19×横11.5×マチ8cm

ショルダーストラップ：（約）125cm［最長］

シンプルで使いやすい！ デザインと素材のこだわりをチェック

カラーはブラックで、さまざまなコーデに合わせやすいシンプルなデザイン。ひとつ持っておくと重宝しそうな万能カラーです。

素材にはナイロンを使用。軽量さにこだわって作られているのもポイントです。バッグは荷物を入れるほど重くなりがちですが、軽い素材が使われていることで負担を減らしやすいのがうれしいところ。

上部にはハンドル付きで、縦長のショルダーバッグとして使える仕様。中でも注目したいのが、手編みのハンドルです。シンプルなデザインの中でほどよいアクセントになっていて、とてもおしゃれ！

工場の方がひとつひとつ手編みしているそうで、特別感があるのも魅力です。

ショルダーバッグのテーマは“多機能＋おしゃれでさまざまな服装と合わせやすく！”とのことですが、まさにその言葉どおりのデザインに仕上がっています。

実際に使ってわかった便利なポイント！

■ポイント1：L字に開くフロントポケット

「ズボラに優しい」シリーズの魅力は、なんといっても多ポケット仕様。まずはフロントポケットからチェックしていきます。

フロントポケットはL字に開くファスナー式で、奥まで見やすいのが特徴。細かいものを入れても探しやすく、取り出しやすさも抜群です。

裏地がベージュカラーになっているため、中身が見やすいのもうれしいポイントでした。

■ポイント2：コスメポーチいらずで整理しやすい

フロントポケットの内側には、リップやマスカラなどをそのまま入れられる細長い区切りポケットが3つ付いています。

さらに、フロント側にはメッシュ素材のファスナーポケットも。薬や絆創膏など、細々したものの収納に便利でした。中身が見えるので、必要なものをすぐに見つけやすいのも便利です。

収納スペースにはクッションファンデも入れられ、まるで小さなコスメポーチがそのままバッグに付いているような感覚。ポーチなしでも自然と整理整頓できるのが魅力です。

■ポイント3：フロントのスマホポケット

フロントポケットの後ろには、スマホを収納できるポケットが付いています。

BOOKの情報によると、ファーストサンプルでは本体背面に配置されていたものの、取り出しやすさを考慮してフロントポケットと本体の間に変更されたそう。使い勝手へのこだわりが感じられます。

筆者はiPhone 16 Proを使用していますが、余裕をもって収納できました。ただし、立体的なスマホグリップを付けている場合は少し入れにくかったので、その点は注意が必要です。

■ポイント4：メイン収納の保冷・保温機能

メイン収納の内側にはアルミ素材を使用しており、ドリンクの保冷・保温がかないます。これから気温が上がる季節にうれしい仕様です。

濡れてもさっと拭き取りやすいため、ボトルや折りたたみ傘を入れるときにも安心感がありました。

■ポイント5：メイン収納には600mLペットボトルや小型折りたたみ傘も収納可能

BOOKには600mLのペットボトルが入ると記載されていたので、550mLのペットボトルを入れてみたところ、すっぽり収まりました。

さらに少し余裕があったので、小型の折りたたみ傘とミニタオルも入れてみたところ問題なく収納できました。長財布も入るサイズ感で、見た目以上に実用的です。

■ポイント6：メイン収納の浅め内ポケットが便利

メイン収納の内側には、浅めのポケットも付いています。

深いポケットはたくさん入る一方で、小物が奥に入り込んで取り出しにくいこともありますよね。その点、このポケットは浅めなので、中に入れたものが見やすく取り出しやすいのが魅力です。

ミニ財布が入るサイズ感だったので、筆者は財布代わりに使っているフラグメントケースを入れて使いました。

ドリンクの温度をよりキープしたい場合は、保冷剤を一緒に入れるのもおすすめです。

■ポイント7：両サイドのポケットも優秀

両サイドには、口がゴム仕様になったポケット付き。イヤホンやミントタブレット、モバイルバッテリーなどの収納にぴったりです。

個人的に特に感動したのが、このサイドポケット。ここにモバイルバッテリーを入れておくと、充電しながらスマホを収納できてとても便利でした。スマホをよく使う人にはかなりありがたい仕様です。

外出先で出たちょっとしたゴミを一時的に入れておくのにも便利でした。

■ポイント8：太めのショルダーストラップで肩がラク

ショルダーストラップは長さ調整が可能。過去商品の約2倍となる3.2cm幅にアップデートされており、肩に食い込みにくいよう工夫されています。

薄着になるこれからの季節でも持ちやすく、負担を感じにくいのがうれしいポイントです。

＊

『BRILMY 小物が迷子にならない！ 保冷・保温がかなうズボラに優しいショルダーバッグ BOOK』は、整理しやすい多ポケット仕様と、保冷・保温機能を備えた実用性の高さが魅力のアイテムでした。

コスメや小物をすっきり収納しやすく、スマホやボトルも取り出しやすい工夫が満載。ズボラさん必見の便利なバッグです！

シンプルでおしゃれなデザインなので、毎日の外出で頼れるバッグを探している方にもおすすめです。

気になった方は、ぜひ書店などでチェックしてみてくださいね。

■書籍情報

『BRILMY 小物が迷子にならない！ 保冷・保温がかなうズボラに優しいショルダーバッグ BOOK』

価格：3,949円（税込）

発売日：2026年4月21日（火）

販売場所：宝島チャンネル、書店など