【ユニクロ×マンガUT】ONE PIECEやNARUTO、推しの子も！集英社キャラTシャツが爆熱だよ♪
ユニクロから、マンガUT 集英社創業100周年記念コレクション第2弾が、2026年5月15日（金）から順次発売されます。
集英社の人気マンガがTシャツに！
マンガUT \1,990 ©Aka Akasaka×Mengo Yokoyari/SHUEISHA
集英社創業100周年を記念した特別なUTコレクション。
『週刊少年ジャンプ』や『週刊ヤングジャンプ』、『りぼん』など人気コミック誌から、人気のマンガをセレクトしたコレクションです。
『NARUTO−ナルト−』や『ONE PIECE』などの人気作品をTシャツにプリントしています。
【推しの子】は、ライブTシャツのようなアイテムで、背面にはサインもデザイン。
『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』のアイテムは、四宮かぐやと白銀御行の恋愛頭脳戦をイメージしたピンクのカラーリングが目を引きます。
『SAKAMOTO DAYS』はバトルシーンをクールなグラフィックで再現します。
1,990円で手に入るマンガTシャツ
さくらももこ作品も登場。
『ちびまる子ちゃん』と『コジコジ』の漫画プリントを楽しめます。
どのTシャツも、1,990円なのもポイント。
ユニクロらしいお手頃な価格で手に入ります。