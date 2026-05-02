ユニクロから、マンガUT 集英社創業100周年記念コレクション第2弾が、2026年5月15日（金）から順次発売されます。

（写真）ユニクロUT×集英社マンガTシャツコレクション

集英社の人気マンガがTシャツに！

マンガUT \1,990 ©Aka Akasaka×Mengo Yokoyari/SHUEISHA

集英社創業100周年を記念した特別なUTコレクション。

『週刊少年ジャンプ』や『週刊ヤングジャンプ』、『りぼん』など人気コミック誌から、人気のマンガをセレクトしたコレクションです。

『NARUTO−ナルト−』や『ONE PIECE』などの人気作品をTシャツにプリントしています。

【推しの子】は、ライブTシャツのようなアイテムで、背面にはサインもデザイン。

『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』のアイテムは、四宮かぐやと白銀御行の恋愛頭脳戦をイメージしたピンクのカラーリングが目を引きます。

『SAKAMOTO DAYS』はバトルシーンをクールなグラフィックで再現します。

1,990円で手に入るマンガTシャツ

さくらももこ作品も登場。

『ちびまる子ちゃん』と『コジコジ』の漫画プリントを楽しめます。

どのTシャツも、1,990円なのもポイント。

ユニクロらしいお手頃な価格で手に入ります。