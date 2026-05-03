和菓子から洋菓子まで大充実！買って損なし。新横浜駅で買える横浜土産3選

新横浜駅には、横浜ならではの銘菓がそろうお土産スポットが充実しています。駅ナカや駅ビルで気軽に購入できるのも魅力。

今回は、新横浜駅で買える横浜らしいお菓子を3つ厳選して紹介します。見た目にも味にもこだわった商品ばかりなので、ぜひチェックしてみて。

王道だけどいつ食べてもおいしい！

●ありあけ横濱ハーバー ダブルマロン（5個1188円）

港町・横浜を代表する定番スイーツ。しっとりとしたカステラ生地の中に、栗あんと刻み栗がたっぷり入ったマロンケーキです。60年以上愛されるロングセラーで、世代を問わず喜ばれる味わいです。

SNSには「ブラックコーヒーのお供に最適」「しっとりしててめっちゃうまい！」といったコメントが。駅構内の売店やギフトショップで購入可能ですよ。

●横濱レンガ通り（12個入1296円）

サクッとしたクッキー生地に、濃厚な自家製生キャラメルを絡めた焼き菓子。横浜の"レンガ"をイメージした見た目もおしゃれで、お土産にぴったりです。

SNSには「フロランタン好きにはぶっ刺さる」「紅茶にもコーヒーにもぴったり」とコメントがあがっています。駅ナカのお土産店や売店で購入可能。甘さしっかり系なので、コーヒーや紅茶との相性も抜群です。

●船もなか（10袋3500円）

最中の中には、やさしい甘さのこしあんと、もちっとした求肥が入っていて食感のバランスが絶妙。甘すぎない上品な味わいで、和菓子好きはもちろん、幅広い世代に喜ばれる一品です。お皿の上に立つユニークな形もポイントですよ。

JR新横浜駅直結のキュービックプラザ新横浜内の「香炉庵 新横浜店」で購入できます。

SNSには「小さくてコロンと可愛くて美味しい」「これお土産でもらったらテンションあがる」「一口サイズでぺろっと食べちゃう」といった声が。見た目のかわいさと遊び心があり、写真映えするお土産を探している人におすすめです。

味はもちろん、パッケージやストーリー性も魅力的で、誰に渡しても喜ばれやすいラインアップ。駅ナカや駅ビルでサクッと購入できるので、時間がないときでも安心ですよ。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部