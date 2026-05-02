甘〜いだけじゃない♡ 最高に今っぽい「サテンワンピース」着こなしテクまとめ
軽やかで、ちょっぴり色っぽな“ランジェリーウェア”がこの春大活躍の予感…！そこで今回は、村瀬紗英と加藤ナナとともに、今季おすすめの「サテンワンピース」着こなしテクをご紹介します。“あえて”な組みあわせで抜け感を演出♡ 甘いだけじゃない、一枚上手な女みスタイルに注目です。
糖度を引き算して着る【サテンワンピース】
サテンワンピースの魅力は言わずもがな♡ 今季は辛口アウターや、オトナなボトムと組みあわせるとより品よく仕上がります。甘〜いとろんとした素材とのマリアージュが最高に今っぽい。
Cordinate 女みワンピにタイトなジャケットを羽織れば抜け感もばっちり♡
辛口なデニムジャケットと今年っぽいナードなメガネでハズして。
サテンキャミソールワンピース 8,800円／PELLICULE デニムジャケット 17,600円／TINA:JOJUN なかに着たキャミソール 2,990円／ZARA（ザラ）メガネ 1,290円／GU お花ブローチ 5,400円／アビステ バレエスニーカー 12,980円／RANDA その他／スタイリスト私物
サテンキャミソールワンピース 8,800円／PELLICULE デニムジャケット 17,600円／TINA:JOJUN 中に着たキャミソール 2,990円／ZARA（ザラ） メガネ 1,290円／GU お花ブローチ 5,400円／アビステ バレエスニーカー 12,980円／RANDA その他／スタイリスト私物
Cordinate コンサバなボトムもサテンでまとめてアイスブルー×ブラックの配色が大人っぽ
ドット柄のハンチングで抜け感をプラス。
Item 【SORIN】サテンアシンメトリードレス
深めのVネックでアンニュイな1枚。カジュアルに着るのが今っぽ。
Item 【W♥C】サテンドロストドットキャミワンピース
すその長さを調整してボトムを仕込むのもGOOD。
撮影／原楓（TRON）ヘア＆メイク／わこ スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ 文／柿沼奈々子
加藤ナナ
村瀬紗英