甘〜いだけじゃない♡ 最高に今っぽい「サテンワンピース」着こなしテクまとめ

軽やかで、ちょっぴり色っぽな“ランジェリーウェア”がこの春大活躍の予感…！そこで今回は、村瀬紗英と加藤ナナとともに、今季おすすめの「サテンワンピース」着こなしテクをご紹介します。“あえて”な組みあわせで抜け感を演出♡ 甘いだけじゃない、一枚上手な女みスタイルに注目です。

糖度を引き算して着る【サテンワンピース】 サテンワンピースの魅力は言わずもがな♡ 今季は辛口アウターや、オトナなボトムと組みあわせるとより品よく仕上がります。甘〜いとろんとした素材とのマリアージュが最高に今っぽい。

Cordinate 女みワンピにタイトなジャケットを羽織れば抜け感もばっちり♡ 辛口なデニムジャケットと今年っぽいナードなメガネでハズして。 サテンキャミソールワンピース 8,800円／PELLICULE デニムジャケット 17,600円／TINA:JOJUN なかに着たキャミソール 2,990円／ZARA（ザラ）メガネ 1,290円／GU お花ブローチ 5,400円／アビステ バレエスニーカー 12,980円／RANDA その他／スタイリスト私物 サテンキャミソールワンピース 8,800円／PELLICULE デニムジャケット 17,600円／TINA:JOJUN 中に着たキャミソール 2,990円／ZARA（ザラ） メガネ 1,290円／GU お花ブローチ 5,400円／アビステ バレエスニーカー 12,980円／RANDA その他／スタイリスト私物

Cordinate コンサバなボトムもサテンでまとめてアイスブルー×ブラックの配色が大人っぽ ドット柄のハンチングで抜け感をプラス。 サテンキャミワンピース 7,990円／NADIA FLORES EN EL CORAZON 半そでカーディガン 6,517円／ROSE FRANTZ（HANA SHOWROOM）キャミソール（カーディガンとセット）12,900円／mieya mieya カプリパンツ 5,990円／ZARA（ザラ）ドットハンチング 5,500円／カオリノモリ（OVERRIDE ルミネエスト新宿）リボンミュール 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Item 【SORIN】サテンアシンメトリードレス 深めのVネックでアンニュイな1枚。カジュアルに着るのが今っぽ。 サテンアシンメトリードレス 23,980円／SORIN

Item 【W♥C】サテンドロストドットキャミワンピース すその長さを調整してボトムを仕込むのもGOOD。 サテンドロストドットキャミワンピース 4,949円／W♥C 撮影／原楓（TRON）ヘア＆メイク／わこ スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ 文／柿沼奈々子

加藤ナナ

村瀬紗英