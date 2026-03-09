どこが違う？ 「ジャケットで惹かれる」コーディネートの成功例







ジャケット上手なコーディネート実例集

定番化したゆったりシルエットの服、淡い色、また気になる細身やミニ丈など、さまざまな服をうまくまとめてくれるジャケットは、コーディネートの調整役にも欠かせない存在。そんなジャケットでオシャレが上手くなる、多彩なコーディネートを実例でご紹介します。







「王道を特別に」パステルピンクでジャケットはじめ

ピンクジャケット／メゾンスペシャル（メゾンスペシャル 青山店） デニムパンツ／HER.



春らしい白みがかったピンクでジャケットを新調。肩が余り、ヒップも隠れるほどのビッグサイズなら、可愛い色みも甘く転ばずハンサムな印象に。加えて、そのボクシーなシルエットが華奢なスタイルを引き立てる役割も。合わせるデニムは色ムラのないクラシックなブルーを選び、テンションを落ち着かせて。シャープなフォントのレタリングや先細のローファーが隠れた引き締め役。







白どうしの合わせにもメリハリがつく「ゆるめの白テーラード」



ジャケットは「着疲れしない」タイプが旬。ジャケット特有のかちっとした見た目はそのままに、柔らかく薄手の素材感・形やゆるめ・丈は長めのカーディガン感覚で羽織れる1着を。輪郭がぼやけがちな、淡いトーンの配色を引き締める役割としても有効なジャケット。ボタンレスのそぎ落とされたデザインで、合わせる服の幅も広がる。







デニムにコーデュロイ。カジュアルな素材だけでフレンチシックに



ダブルのテーラードに加えて首元フリルの白ブラウスや先細のヒールなど、レディなポイントを細部に散らして気楽な素材を大人っぽく。オーバーオールのわかりやすいハズしも、素材のテンションを合わせたジャケットとなら浮かずにまとまる。







(上手な人はココが違う)

