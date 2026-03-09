3月9日（月）、日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下、KFC）が「KFC：THE NEXT CHAPTER ― 新生KFC事業戦略＆新アンバサダー発表会 ―」を開催。代表取締役社長・遠藤久氏が登壇し、「第二創業」と位置づけるブランドの大幅リニューアルを発表した。

会場ではこの日発表された新商品「まるかじりケンタ」と「カーネルクランチポテト」の試食も実施。筆者も一足先に味わってきたので、その感想を中心にお届けしたい。

新カテゴリー「サクッとケンタ」シリーズ爆誕

今回発表された「サクッとケンタ」シリーズは、「いつでも、どこでも、NEWスタイル」をコンセプトに掲げた新カテゴリー。スナック感覚でKFCを楽しめる商品ラインナップとなっている。

3月11日（水）から数量限定で全国のKFC店舗にて発売される。主なラインナップは以下の通り（税込）。

・まるかじりケンタ：290円

・カーネルクランチポテトS：290円

・カーネルクランチポテトL：430円

・カーネルクランチポテトBOX：910円

・ポテチキセット（まるかじりケンタ＋クランチポテトS）：500円

・ポテチキ2ピースパック：980円

・ポテチキ4ピースパック：1,800円

「まるかじりケンタ」が想像以上にケンタッキーだった

まず驚いたのが「まるかじりケンタ」。骨なしのモモ肉をスティック状にした商品で、見た目はクリスピー系のスナックチキンを思わせる。「手軽に食べられるタイプね」と軽い気持ちで口に運んだのだが……これが、しっかり”ケンタッキーの味”なのだ。

あの11種類のハーブ＆スパイスによる独特の風味が、一口かじった瞬間にふわっと広がる。しかもオリジナルチキンと同じ圧力調理を採用しているとのことで、中の肉はしっとりジューシー。手を汚さずに食べられるスタイルでありながら、味わいに一切の妥協がない。

「手軽にあの味が食べられたらいいのに」という、ケンタッキー好きなら誰もが一度は思ったことがあるであろう夢を、そのまま形にしたような商品だと感じた。これは相当うれしい。

「カーネルクランチポテト」のサクサク感がヤバい

もうひとつの新商品「カーネルクランチポテト」は、KFCが新たに投入するポテトメニュー。こちらの最大の特徴は、とにかくサックサクの衣だ。

揚げたてのクランチ感はもちろん絶品なのだが、個人的に感動したのは、少し時間が経ってもそのサクサク感がしっかり残っていたこと。テイクアウトで家に持ち帰っても楽しめるポテンシャルを感じさせてくれる。

そして中のポテトが、従来のフライドポテトとは一線を画す食感。ホクホクとも違う、しっかりとした”ポテト感”があって、衣のザクザクとの組み合わせが絶妙に美味い。ずっと食べ続けていたくなる味だった。

なお、どちらも食べたいという方向けに「ポテチキセット」（まるかじりケンタ＋クランチポテトS）も展開される。500円で食べられるのはかなりありがたい価格設定だ。

「しあわせに、ガブッ。」――KFCが掲げる新たなメッセージ

発表会では、新タグライン「しあわせに、ガブッ。」も発表された。チキンにかじりついた瞬間の幸福感を表現したもので、遠藤社長は「手が汚れるのも気にせず、夢中で止まらなくなるあの感じ。やっぱりこれだよねって言いたくなる瞬間を届けたい」といった趣旨のことを語った

新ブランドアンバサダーにはタレントの佐藤栞里さんが就任。KFC社内では”しあわせの天才”と呼んでいるそうで、佐藤さんの自然体で前向きなキャラクターが、新生KFCのイメージと重なるとのこと。新スローガン「人生、ガブッといったもん勝ち。」もあわせて発表された。佐藤さん出演の新CM「サクッとケンタ」篇は3月11日から、「しあわせの天才」篇は本日3月9日から全国で放映される。

発表会では、遠藤社長、新ブランドアンバサダーの佐藤栞里さん、レインボーの2人が登壇した。

次世代モデル店舗が4月にオープン、ケンタの鶏竜田バーガー通年販売も！

発表会で個人的にもっとも熱かった情報がこれ。KFCの「次世代モデル店舗」第1号が、2026年4月3日に神奈川県相模原市の相模原大野台にオープンする。

グローバルデザインを取り入れた最新鋭の店舗で、新メニューやオペレーションのテスト拠点としても機能するという。そしてここからが重要なのだが――昨年、あまりの人気っぷりにプロモーション期間内で販売終了となった「ケンタの鶏竜田バーガー」が、全国で唯一この店舗にて通年販売されるのだ。

8年の歳月をかけて開発された、あの「ケンタの鶏竜田バーガー」がいつでも食べられる店舗が爆誕するとは……！ まだ食べてない方、ぜひ一度食べてみてほしい。マジで美味いから。

このほか、2030年を目標に全国1,700店舗体制への拡大を目指すこと、秋にはバーガーラインナップの大幅リニューアルが予定されていること、KFCアプリのロイヤリティプログラムにおけるステージリセットを廃止する方向で検討していることなども発表。今後の展開に注目したい。

まとめ

「サクッとケンタ」シリーズの新商品2種は、3月11日（水）から数量限定で全国のKFC店舗にて発売。いずれも”手軽さ”と”KFCらしい本格的な味わい”の両立を高いレベルで実現しており、筆者としては大満足の仕上がりだった。

特に「まるかじりケンタ」は、骨なしで手を汚さず食べられるのに、味はしっかりオリジナルチキンの系譜。「ケンタッキー食べたいけど、ちょっと気合いがいるんだよなあ」と思っていた人にこそ試してほしい一品だ。数量限定なので、気になった方はお早めに。

※記事中の価格はすべて税込表示です。

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

※一部店舗では取り扱いがない場合があります。

(執筆者: sasuke_in)