8日、科学分野などでの女性活躍を推進するための体験型イベントが都内で行われ、お笑いコンビ・ガンバレルーヤのよしことまひるがサポーターとして登場した。

【映像】仲良く一緒にシェイクする、よしこと子どもたち

イベントでは、ガンバレルーヤの2人が会場に集まった子どもたちと一緒に、生クリームを振ってバターを作る体験に挑戦した。バターを作るには、生クリームに"衝撃"を与えることがポイントだという。

東京都市大学・五十嵐美樹准教授「よしこさん、どうすれば衝撃を加え続けられますか？」

よしこ「いい？（生クリームを手に持ち）クソが!!みんなも今すごい衝撃。口を抑えて『は〜』みたいな。ごめんね」

生クリームよりも子どもに“衝撃”を加えてしまったよしこだが、その後は仲良く一緒にシェイクして見事バターを完成させた。

イベントを終えたまひるは「（子どもっぽいしゃべりで）みんなと一緒にできたことでより楽しさを感じることができたから、これからもっと興味をもって苦手意識を持たずに、色んなことに興味をもって体験していけたらうれしい。ありがとう」と話し立ち去ろうとすると、よしこが「まーくん、まーくん！まーくん待って！」と呼び止めた。（『ABEMA Morning』より）