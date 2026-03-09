田村淳、妻との結婚秘話を披露→みちょぱ「やだ…そこで試されてるの!?」
タレントの田村淳（52）が、8日深夜放送のフジテレビ系バラエティー『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深夜放送）に出演。妻との結婚を決めたエピソードを披露した。
【写真】ロンブー田村淳、元モデルの妻・香那さんとハワイ挙式ショット
この日は、元相方の田村亮（54）とともに、ホロスコープ占いの彌彌告（MiMiKO／みみこ）氏に占ってもらうことに。淳は「結婚した時心から落ち着きがあった『やっと居場所ができた』んじゃないかな」と占われると、それを肯定。
「僕、横山光輝先生が描いた（マンガ）『三国志』60巻全部であるんですけど、この本が大好きで、人生で10回以上読んでるんです。自分の付き合ってる彼女に『読んでみて』って言うと、登場人物が同じ顔してるから、だいたいくじけるんですよ」と、自身のバイブルを彼女に薦めると告白。「だけど、今の奥さんは60巻読んで、関羽って武将が死んだときに『泣いた』って感想が出たから、最後まで読み込んで『俺と同じ感覚だな』っていうのがあったんで…（結婚した）」とエピソードを明かした。
するとスタジオで見ていたみちょぱ（池田美優）は「やだ…そこで試されてるの!?」と笑いつつ、「ヤダ―」と否定していた。
さらに、淳は、自身の母親について「僕が連れてくる彼女に対してすごく厳しめ。人を干支で判断する」と独特な価値基準を持っていたことを告白。だが今の妻は「むしろうちの母ちゃんを手のひらで転がすくらいのことをやってのけていたから、『この人だったら一緒にいられるのかも』と思った」と明かした。
