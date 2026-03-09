今日9日(月)の関東は、晴れ間が広がる見込みです。ただ、夜は南部を中心に所々でにわか雨があり、内陸部では雪の降る所があるでしょう。明日10日(火)朝にかけて、栃木県や茨城県など北部では平地でも積雪となりそうです。路面の凍結にご注意ください。

夜は雨や雪の所も 昼間も空気はヒンヤリ

今日9日(月)の関東は、気圧の谷の影響を受ける見込みです。日中は、時々晴れる程度で雲が広がりやすいでしょう。スギ花粉の飛散がピークを迎えていて、今日9日(月)も大量に飛散する見込みです。お出かけの際は、マスクや眼鏡を着用し、花粉が付着しにくいツルツルした素材の上着を選ぶとよいでしょう。





夜は雲が厚みを増し、南部を中心に雨の降る所がありそうです。お帰りが遅くなる方は、折りたたみの傘をお持ちください。今夜遅くから、関東北部や内陸部では雪の降る所があり、栃木県や茨城県では平地でも雪の積もる可能性があります。積雪や路面の凍結にご注意ください。【9日6時から10日6時までに予想される24時間予想降雪量、多い所】関東地方北部の平地で5センチ最高気温は、東京都心や横浜市、さいたま市は12度、前橋市や宇都宮市は13度の予想です。昨日8日(日)のような強い風は収まりますが、雲が広がりやすいため、空気がヒンヤリするでしょう。暖かい服装で、お出かけください。

13日(金)はグッと寒くなりそう 土日は気温上昇

明日10日(火)は、気圧の谷や寒気の影響で、昼頃まで雨や雪の降る所が多いでしょう。北部では平地でも雪の積もる可能性がありますので、朝は、いつもより時間に余裕をもって、足元に気をつけてお出かけください。午後は天気が回復して、広く晴れる見込みです。



11日(水)は高気圧に覆われるでしょう。朝から日差しがたっぷりで、穏やかな陽気になりそうです。



12日(木)から13日(金)は、本州の南を進む低気圧の影響で、雲に覆われるでしょう。12日(木)の昼頃から13日(金)の昼頃にかけて、南部を中心に雨の降る所がありそうです。お出かけの際は、急な雨に備えて雨具があると安心です。



14日(土)から16日(月)は青空が広がるでしょう。土日はお出かけ日和ですが、スギ花粉が大量に飛散するので、万全な対策が必要です。



最高気温は、明日10日(火)は10度前後で、平年より低いでしょう。11日(水)と12日(木)は平年並みですが、13日(金)はヒトケタの所が多く、グッと寒くなりそうです。冬のコートでマフラーや手袋などで暖かくしてお過ごしください。14日(土)以降は気温が上がって、日差しが暖かいでしょう。この先、気温の変化が大きくなりますので、体調を崩さないようにお気をつけください。