17歳フィギュア逸材、快挙の裏に“超大物”との関係性 「演技とシンクロ」「泣けた」ネット感激
フィギュアスケート世界ジュニア選手権
フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）が現地7日に行われ、女子フリーで島田麻央（木下グループ）が137.01点をマーク。合計208.91点とし、史上初の4連覇を達成した。フリーで使用した「Miracle」を作詞作曲したYOSHIKIも祝福。2人の関係性にファンは感激している。
島田は4回転を回避したものの、冒頭のトリプルアクセルを決め、3回転フリップ、ルッツ―トーループの連続3回転も成功。後半の3連続ジャンプで減点があったものの、大きなミスなくフリーをまとめた。
YOSHIKIは自身のXで「演技は感動的、作曲者としても、とても嬉しく思います」と称賛。これに、ファンからは「歌が始まる途端、感極まって泣けてきました 美しく感動的」「曲と演技がシンクロする美しさに鳥肌」「何度観ても素晴らしい演技ですね」「演技中、客席から手拍子も起きて感動的」「Miracleいい曲過ぎるし演技もスゴすぎ」などの声が上がった。
昨年12月に行われた全日本選手権では、現地で島田の演技を観戦していたYOSHIKI。大会後には、島田が自身のインスタグラムに対面した様子を投稿していた。
