元日本ハムの杉谷拳士氏がＳＮＳを更新し、侍ジャパンの近藤健介外野手（ソフトバンク）へエールを送った。

ネットフリックスのＷＢＣナビゲーターを務める杉谷氏。９日までに更新したインスタグラムで「大谷翔平と鈴木誠也。世界のトップ打者に挟まれる打順。その間に立つのが、"近藤健介"派手な一発ではなく、チームを勝たせる打席を知る男だ。四球でもいい。進塁打でもいい。勝つために、今この打席で何をすべきか。その答えを、彼は分かっている。」とつづり、近藤と２人で写ったショットを公開。「だが、その役割には彼にしか分からないプレッシャーがある。世界の視線。日本を背負う責任。そして中軸へ必ずつなぐ使命。日本が誇る天才打者は、誰よりも前を向き、誰よりも前へ進む。日本中の想いを背負い、近藤健介が今日も打席へ向かう。必ず日本を助けてくれるでしょう ファンの皆さん、熱い熱い声援を」と、ファンへ呼びかけた。

この投稿に、日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役を引退した“大将”中田翔氏が「杉谷くんにはわからないねぇ」とコメントを寄せ、ファンからは「近ちゃんは頼れる漢です」「近ちゃんマジでがんばれえええええ！」「我らがこんちゃん！！かっこいい」「まじで期待してます」「コンちゃん！！信じてるから」「大好きな近ちゃんだから絶対に大丈夫って信じてる。待ってます」「こんなもんじゃねぇってみーんな知ってる！大丈夫だ！」などの声が届いている。