西野七瀬、元乃木坂46メンバーらとの平成プリ話題「卒業後も仲良いの泣ける」「エモすぎる」
【モデルプレス＝2026/03/08】元乃木坂46の伊藤かりんが3月7日、自身のInstagramを更新。西野七瀬らグループの元メンバーとのプリクラを公開し、話題を呼んでいる。
伊藤は「平成のプリクラ機の『姫と小悪魔』でプリクラ撮ってきたよ〜〜〜！」とつづり、プリクラを加工している様子と、できあがったプリクラを公開。伊藤の他に、同じく乃木坂46で活躍していた西野七瀬と伊藤純奈らが笑顔でポーズをとっており、伊藤は「それぞれ子どもが生まれたり忙しくなったりして、なかなかみんなで集まれなくなってきたけど、ぅちラ、一生仲仔 一生ズっ友 一生信友…笑」とハートマークを交えながら、友人たちへの愛と信頼について記している。
この投稿に、ファンからは「卒業後も仲良いの泣ける」「みんな可愛すぎる」「エモすぎる」「ズっ友尊い」「いい笑顔」「一生の宝ものになるプリクラ」「美人集合してる」「乃木坂の絆胸熱」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
