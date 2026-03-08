中山競馬場で大記録達成

8日に行われた中央競馬で、58歳・横山典弘騎手が大記録を達成した。中山9R・湾岸S（芝2500メートル）で勝利を挙げて、武豊に続いて史上2人目のJRA通算3000勝（障害1勝）に到達。場内は歓声に包まれた。

2月23日に58歳になった熟練の名手が、史上2人目の大台に到達した。

湾岸Sでマイユニバース（牡4、武幸）に騎乗。直線入口で先頭に立つと、力強くゴールを駆け抜けた。

1月31日の東京8Rを鮮やかな差し切りで制して大台に王手。その後、1か月以上勝利から遠ざかったが、36日ぶり勝利でついにJRA通算3000勝に到達した。今は4600勝を超える武豊に続き、史上2人目の快挙となった。

横山典は1986年にデビューし、今年で41年目。日本ダービーは2009年にロジユニヴァース、2014年にワンアンドオンリー、2024年にダノンデサイルで勝利。ダノンデサイルの勝利はJRA・G1史上最年長記録となっている。重賞は通算190勝。

息子の和生、武史もジョッキーとして活躍している。



（THE ANSWER編集部）