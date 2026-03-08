“ハンドメイドが趣味”の北川景子、わが子へ“シマエナガ”のぬいぐるみを手作り「クオリティすごい」「わーかわいい!!」
俳優の北川景子（39）が8日、自身のXを更新。わが子へ手作りしたぬいぐるみを披露した。
【写真】「クオリティすごい」北川景子がわが子へ手作りした“シマエナガ”のぬいぐるみ
ハンドメイド好きが高じて、昨年8月から隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME』で連載を担当している北川。この日の投稿では、「シマエナガが大好きな子どもたちに作りました！」と、キットを使って手作りしたかわいらしいシマエナガのぬいぐるみを披露した。
北川は「朝起きたら遊んでくれるかな〜」と期待を寄せ、「久々手芸したらこんな時間…おやすみなさい」と時間を忘れるほど“熱中”していた様子をうかがわせた。
またハッシュタグでは、「#ぬいぐるみキット #時間差でインフル #やっと全快 #長かった」とつづっており、体調不良から回復したことを伝えている。
この投稿には、「わーかわいい!!」「すごく素敵」「クオリティすごいです」「絶対喜んでもらえます！」「素晴らしいお母さん」「かなり忙しいはずなのに、素敵だし、尊敬します」などの反響が寄せられている。
北川はタレント・アーティストのDAIGO（47）と2016年1月に結婚。20年9月に長女、24年1月に長男の誕生を報告している。
