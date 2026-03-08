【注目】スポーツやアウトドアにも最適。Shokz（ショックス）のイヤホンが最大30％オフに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催中。今回は、セール商品のなかからShokz（ショックス）のイヤホンをご紹介します。Shokzのイヤホンは、耳をふさがないオープンイヤー設計により、周囲の音を感知しながら音楽や通話を楽しめるため、ランニングやサイクリングなどのアウトドアスポーツ中でも安心して使うことができます。軽量かつ快適な装着感と、防水性能を備えた耐久性の高さが魅力のブランドとして知られています。

日常使いにぴったりのエントリーモデル「OpenMove」

29gの軽量デザイン、頑丈で快適なIP56防塵防水、ノイズキャンセリングなど必要な機能性を兼ね備えつつ手ごろな価格なので、「まずは試してみたい」という人にもおすすめの「OpenMove」。最大6時間の連続再生が可能です。

悪天候でも頼りになるIP67対応。スポーツにもぴったりな「OpenRun」

優れた防塵・防水性能を誇り、激しい運動や悪天候にも対応可能な「OpenRun」。10分間の急速充電で約1.5時間のバッテリー駆動が可能なので、急な外出や充電をし忘れてしまったときも安心です。

5分間の充電で最大2時間の通話が可能「OpenComm2」

周囲のノイズを効果的に除去し、高品質な通話を実現。Bluetooth5.1接続により、最大30メートルのワイヤレス通信範囲に対応しているので、ヘッドセットを外すことなく自由に移動することができます。5分間の充電で最大2時間の通話が可能。

イヤーカフ型で耳を圧迫しないオープンイヤー型イヤホン

チタン合金とソフトシリコン採用の柔軟なShokz「JointArc」構造により、イヤーカフ型デザインでありながら安定した装着感を実現。サングラスやマスクなどにも干渉しにくいのがうれしいポイントです。10分の急速充電で約2時間、フル充電ならイヤホン本体で最大10時間連続、ケース併用で最大40時間の再生が可能です。

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。