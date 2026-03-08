【注目】スポーツやアウトドアにも最適。Shokz（ショックス）のイヤホンが最大30％オフに
Shokzのイヤホンは、耳をふさがないオープンイヤー設計により、周囲の音を感知しながら音楽や通話を楽しめるため、ランニングやサイクリングなどのアウトドアスポーツ中でも安心して使うことができます。軽量かつ快適な装着感と、防水性能を備えた耐久性の高さが魅力のブランドとして知られています。
→Amazon「Shokz（ショックス）」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
日常使いにぴったりのエントリーモデル「OpenMove」
29gの軽量デザイン、頑丈で快適なIP56防塵防水、ノイズキャンセリングなど必要な機能性を兼ね備えつつ手ごろな価格なので、「まずは試してみたい」という人にもおすすめの「OpenMove」。最大6時間の連続再生が可能です。
Bluetooth 5.1 SHOKZ OpenMove 骨伝導イヤホン 公式ストア正規品 ワイヤレスイヤホン Zoomなどリモート会議 テレワーク 在宅勤務 6時間使用可能 環境音聞き取り 2年保証 グレー
11,880円 → 8,909円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
悪天候でも頼りになるIP67対応。スポーツにもぴったりな「OpenRun」
優れた防塵・防水性能を誇り、激しい運動や悪天候にも対応可能な「OpenRun」。10分間の急速充電で約1.5時間のバッテリー駆動が可能なので、急な外出や充電をし忘れてしまったときも安心です。
Shokz (ショックス) OpenRun 骨伝導イヤホン ワイヤレスイヤホン オープンイヤー 【IP67防水防塵 DualPitch技術 8時間連続再生 Bluetooth 5.1】 耳を塞がない ながら聴き 軽量 マイク付き 自動ペアリング ランニング・スポーツ イヤホン マグネット式充電 技適認証済み ブラック
17,880円 → 12,500円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
5分間の充電で最大2時間の通話が可能「OpenComm2」
周囲のノイズを効果的に除去し、高品質な通話を実現。Bluetooth5.1接続により、最大30メートルのワイヤレス通信範囲に対応しているので、ヘッドセットを外すことなく自由に移動することができます。5分間の充電で最大2時間の通話が可能。
イヤーカフ型で耳を圧迫しないオープンイヤー型イヤホン
チタン合金とソフトシリコン採用の柔軟なShokz「JointArc」構造により、イヤーカフ型デザインでありながら安定した装着感を実現。サングラスやマスクなどにも干渉しにくいのがうれしいポイントです。10分の急速充電で約2時間、フル充電ならイヤホン本体で最大10時間連続、ケース併用で最大40時間の再生が可能です。
その他のおすすめ商品
Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）【カナル型完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / A.C.A.A 4.0 / ハイレゾ/感圧 & スワイプセンサー搭載/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
19,990円 → 13,990円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker Soundcore Sleep A30 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大50時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】パステルグリーン
29,990円 → 24,990円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】オフホワイト
7,990円 → 6,990円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【New】Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内蔵、グラファイト
14,980円 → 7,480円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→Amazon「Shokz（ショックス）」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります