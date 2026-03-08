富山の新ユニフォームに注目

Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間にわたり開催され、J1は東西、J2・J3もそれぞれ東西の2グループ、計4グループに分かれて戦っている。

そんななか、サッカーユニフォーム研究家の「ともさん」は、カターレ富山が特別シーズンで着用する1着に注目している。

カターレ富山の明治安田百年構想リーグユニフォームのコンセプトは「富山を背負え」。青のグラデーションが際立つ一着だ。

冬の立山連峰を模したカターレブルーは、三つの青が重なり合って生まれる深い色調。胸元を走るラインは立山連峰の稜線をなぞるように設計され、横一列に並べば雄大な立山が姿を現す。

ともさんは、このユニフォームについて「山の稜線が両肩から袖にかけて描かれており、まるで立山連峰を背負っているかのようなデザインは秀逸だ」と絶賛した。

さらに「立山連峰は、ただの風景ではなく、富山に生きる人々のアイデンティティ。その雄々しさを背負い、どんな状況でも前へ進む存在であるために。富山の色をまとうことは、富山の覚悟をまとうこと。このユニフォームは、その象徴となる」という公式説明に触れ、このコンセプトが強い覚悟のもとで生まれたものであり、特別大会に懸ける思いが伝わってくると評価。さらに、コンセプトを知らなくても目を引く美しいデザインである点も魅力だと語った。（FOOTBALL ZONE編集部）