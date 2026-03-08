自宅学習で「基礎英語」をどう使う？ どう聴く？ 活用法を学校の先生に聞いてみました！ #2

2026年3月30日より放送開始予定の「NHKラジオ 基礎英語 レベル1」「基礎英語 レベル2」とその学習テキストは、英語力の土台となる中学英語をわかりやすく学べる教材として、中学生だけでなく、英語を学びなおしたい大人にも人気です。



今回は、生徒さんの自宅学習（自習教材）に「基礎英語」を取り入れている先生にお話を伺い、そのリアルな活用法を教えていただきました。

上宮学園中学校・箕輪先生に聞きました

【ポイント】

・１レッスン15分だから自宅学習でも習慣化しやすい。

・ラジオ＋スマホアプリ対応だから毎日無料で聴ける。

【使用教材】

入学前課題：小学生の基礎英語

1年生：基礎英語 レベル1

2年生：基礎英語レベル1・基礎英語 レベル2

3年生：基礎英語レベル2・ラジオ英会話

Q．自習教材としてどのように活用していますか？

毎日、「基礎英語」を聴くように指導しています。毎日聴くことで、英語の音や速さに慣れることが目的です。テキストは学校で一括購入していますが、音声についてはラジオ放送か、「らじる★らじる」などのネットサービスで聴くように案内しています。また、生徒たちに自作のチェックシートを配っています。チェックシートは回収して、「基礎英語」の取り組み状況をこちらである程度管理し、継続的に聴くように促しています。

Q．生徒のモチベーションを高めながら、毎日のリスニングを促す方法はありますか？

定期考査では、「基礎英語」からリスニング問題を出題しています。「基礎英語」を毎日コツコツ取り組んだ生徒ほど得点しやすい設計です。「基礎英語」の音声を流すリスニングで15点、キーセンテンスの意味選択など含めると、合計25点程度です。教科書の学習範囲とリンクさせた問題にしています。

Q．「基礎英語」の魅力は何でしょうか？

毎日放送があること、1レッスンが15分というちょうどよい時間であること、ストーリーが魅力的であること、などでしょうか。程よい長さで内容も楽しく、生徒が継続して学習しやすいです。『レベル2』になると流れる音声も速くなってきますし、英検に必要なリスニング力を鍛えるのにも有効だと思います。本校では、生徒に英検を受験させていますが、熱心に「基礎英語」を聴いている生徒は、英検2級のリスニングに十分対応できていました。

「全部わからなくてもいいから、毎日聴こう」と指導

吉祥女子中学• 高等学校の先生にも、活用法を伺いました。

リスニングを習慣化することを目的に、「基礎英語」を使用しています。毎週1回の小テストや定期考査のリスニング問題も、「基礎英語」から出題しています。未習の内容が出てくることもありますが、「全部わからなくてもいいから、とにかく毎日聴こう」と指導しています。教科書とはちがった切り口や、生徒に身近な話題も多いので、自習教材として無理なく続けられています。



【使用教材】

1年生：基礎英語 レベル1

2年生：基礎英語 レベル2

3年生：ラジオ英会話

基礎英語シリーズとは

「小学生の基礎英語」「基礎英語 レベル1」「基礎英語 レベル2」と、学び始めの小学生・中学生から、大人の学び直しにも最適なレベル感の教材です。



◆写真：安彦幸枝