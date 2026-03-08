明るめなボディカラーに注目！ 2026年の「モンキー125」に対する販売店の反響

2026年3月6日、ホンダは「モンキー125」のカラーバリエーションを変更して発売します。

モンキー125は、「アソビの達人」をコンセプトに据えて開発された原付二種のレジャーバイクです。

【画像】超カッコいい！ これが「”新”モンキー125」です！ 画像で見る（30枚以上）

クローム仕上げが施されたスチール製の前後フェンダーやマフラーカバーが採用されているほか、全体的に丸みを帯びた形状により愛らしさが強調されているのが特徴とされています。

また、高輝度なLEDが全ての灯火器に採用。さらに、起動時にアニメーションが流れる円形のデジタルスピードメーターも装備されているなど、現代のバイクらしい装備品も魅力のひとつです。

そして、パワーユニットには最高出力6.9kW、最大トルク11Nmを発揮する排気量123ccの空冷4ストロークOHC単気筒エンジンが搭載されています。

このほか、取り回しのよさも特徴のひとつで、全長1710mm×全幅755mm×全高1030mmでシート高は776mmという小柄な寸法と、104kgの車両重量や1.9mの最小回転半径によって、扱いやすいサイズ感が実現されました。

今回の変更では、全モデルのシート表皮にチェック柄を採用したうえで、新色を含めた全3色のカラーバリエーションが展開されるといいます。

中でも、新たに設定されたバナナイエローは、ホワイトの燃料タンクとエネルギッシュなイエローの車体色を組み合わせた爽やかな配色です。

また、継続色となるミレニアムレッド2は燃料タンクの配色が見直されたほか、同じく継続色のパールカデットグレーについても、燃料タンクに加えてリアサスペンションスプリングの配色が変更されています。

今回設定されたモンキー125のカラーバリエーションについて、販売店にはどのような反響が届いているのでしょうか。

ホンダの販売店担当者は、現在の状況を次のように語ります。

「モンキー125は、もともと非常に人気が高い原付二種モデルということもあり、今回のカラーバリエーション変更に際しても多くの注文をいただいています。

中でも、鮮やかなバナナイエローやミレニアムレッド2への注文が目立っており、落ち着いた雰囲気のパールカデットグレーは、比較的人気が落ち着いているように見受けられます」。

また、別のホンダの販売店担当者は次のように話します。

「新色のバナナイエローがかわいいという理由で、新たに女性のお客様から注文をいただくケースが増えています。

また、全体的な傾向を振り返ってみても、やはり明るめの車体色に関心が集まっている印象です。

チェック柄のシートも好評で、デザインのかわいらしさがさらに際立ったと感じている人が増えたと感じています」。

※ ※ ※

このように、モンキー125への新色導入とデザインの細かな変更は、既存のファンだけでなく新しい層からも支持を集める要因となっているようです。

実際の販売店では、明るいカラーリングを中心に女性や新規層からも多くの反響が寄せられていました。

2026年3月6日に発売を控える本車種が、今後どのような形で支持を広げていくのか注目です。