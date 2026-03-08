女優の戸田恵梨香さんが観戦

■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）で8-6で競り勝ち、2連勝を飾った。そんな中、球場にいた人気女優が話題になっている。

初回に3点を失ったが、1点を追う3回1死、大谷翔平投手（ドジャース）が3球目の変化球を完璧に捉え、右翼席へ飛び込む同点弾を叩き込んだ。さらに鈴木誠也外野手（カブス）、吉田正尚外野手（レッドソックス）にも本塁打が飛び出し逆転に成功した。

そんな中、同点直後に応援席にはNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」に主演する女優の戸田恵梨香さんが登場。糸井嘉男氏と「やったー！」ハイタッチをするなど、大盛り上がり。戸田さんも「この興奮をどうやって抑えればいいかわからないです」と大興奮だった。

これにはファンも「戸田恵梨香美しすぎる」「戸田恵梨香が美しすぎて」「戸田恵梨香ちゃんが可愛すぎる」「戸田恵梨香さんやばい可愛い」と言ったコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）