TBS日比麻音子アナ、33cmバッサリカットで印象ガラリ ヘアドネーションでボブヘアに「美人際立つ」「すごく似合う」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/03/07】TBSの日比麻音子アナウンサーが3月6日、自身のInstagramを更新。ヘアドネーションのための33cmのヘアカットを報告した。
【写真】32歳TBS美人アナ「美人際立つ」バッサリカット後のボブヘア姿
日比アナは「目標としていたヘアドネーション。ついにヘアカットできました！33センチほどをバッサリと。誰かの役に立てれば…そんな想いで1年半以上大切に育ててきました」と記し、胸下まで伸びたロングヘアをバッサリとカットした顎のラインまでのショートボブヘアを披露。カット前のロングヘアの姿や、美容室で自ら髪の毛にハサミを入れる様子なども公開し、「どなたかの力になりたいと思えば思うほど、まずは自分を大切にしなければと気付かされます」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「美人際立つ」「すごく似合う」「雰囲気変わる」「素晴らしい取り組みに感動」「尊敬する」「ショートもすごく似合ってる」「大人っぽくなった」「さらにお綺麗に」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
